Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко утвердил новый состав Топонимической комиссии. Распоряжение об этом подписано 8 июня и опубликовано на сайте Смольного.

Комиссию пришлось менять после скандала с мостом Кадырова в Красносельском районе. Именем Ахмата Кадырова, первого президента Чечни, был назван мост через Дудергофский канал.

Предложение о наименовании рекомендовала Топономическая комиссия, однако четыре ее члена, которые в скором времени уволились, заявили, что на комиссию оказывалось давление со стороны администрации города.

Само постановление об утверждении названия моста подписал губернатор города Георгий Полтавченко 15 июня 2016 года. Решение назвать мост именем Кадырова негативно восприняли в Петербурге. В частности, петицию о переименовании переправы подписали более 100 тыс. человек.

Среди новичков нынешней Топонимической комиссии – директор Института культурных программ Елена Смирнова, библиотекарь Педагогического университета имени А. И. Герцена Алексей Алексеев, сотрудник библиотеки им. Федора Абрамова Геннадий Мартынов, руководитель Центра петербурговедения Центральной городской библиотеки им. В. В. Маяковского Зинаида Рудая, заместитель директора по научной работе Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского Борис Тихомиров , научный сотрудник государственного музея-заповедника «Петергоф» Андрей Терентьев , экс-сотрудник КГИОП, искусствовед, член Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ИКОМОС Павел Платонов и доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории СПбГУ, директор Санкт-Петербургского института истории Николай Смирнов.