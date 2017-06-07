Парламент Петербурга одобрил ограничение продажи алкоголя из-за Кубка конфедераций

Парламент Петербурга одобрил ограничение продажи алкоголя в дни проведения Кубка конфедераций. Инициативу поддержали 44 депутата, законопроект направлен на подпись губернатору, пишет "Интерфакс".

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Согласно документу, в дни соревнований и за день до них будет запрещена розничная продажа алкоголя в стеклянной таре в магазинах и ресторанах, находящихся в радиусе двух километров от стадиона "Зенит-арена".

По оценке комитета по потребительскому рынку Смольного, ограничения коснутся 128 магазинов и ресторанов в Приморском, Петроградском и Василеостровском районах. Продавать спиртное в стеклянной таре нельзя будет в общей сложности восемь дней.

Как отмечается в пояснительной записке за авторством Алексея Макарова, ограничения накладываются, чтобы усилить меры безопасности. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве.

Петербургская "Зенит-арена" примет четыре матча чемпионата: 17 июня в 18 часов: Россия – Новая Зеландия, 22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия, 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал.