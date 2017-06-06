Как Кубок конфедераций отразится на жизни петербуржцев

Что это будет

Кубок конфедераций можно назвать «репетицией» чемпионата мира по футболу. В этом спортивном состязании соревнуются страны, которые победили на каждом из шести континентальных чемпионатов, а также чемпион мира и страна-хозяйка будущего чемпионата.

Помимо нашей страны, участниками предстоящего турнира станут Германия (чемпион мира 2014), Австралия (победитель Кубка Азии 2015), Чили (победитель Кубка Америки 2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка 2013 и Золотого кубка 2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК 2016), Португалия (чемпион Европы 2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций 2017).

Фото: "Российская газета"

Россия – не единственный новичок Кубка – сборные Португалии и Чили также впервые выступят на этом соревновании, в отличие от Мексики, которая будет участвовать в Кубке 7-й раз, или Австралии, чья сборная выйдет на поле Кубка в 4-й раз.

Кроме петербургского стадиона «Зенит-арена» матчи также пройдут на московском стадионе «Спартак», казанском «Казань Арена» и сочинском «Фишт». Если стадионы в Москве и Казани были открыты за несколько лет до турнира и неоднократно принимали футбольные матчи, то стадион в Сочи после зимних Олимпийских игр 2014 года находился на реконструкции, и первый футбольный матч принял только в марте 2017 года. Первый официальный матч на «Зенит-арене» и вовсе состоялся 22 апреля этого года, а после второго матча на стадионе пришлось менять газон. Замена поля обошлась в 21 млн рублей, хотя раньше планировалось обойтись девятью млн.

Восемь сборных разделены на две подгруппы. Россия оказалась вместе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. Первый матч Россия – Новая Зеландия откроет Кубок конфедераций и пройдет на «Зенит-арене» в следующую субботу, 17 июня. Кроме того, на новом петербургском поле 22 июня сразятся Камерун и Австралия, 24 июня - Новая Зеландия и Португалия, а 2 июля пройдет финал Кубка.

Где покажут

Публичные просмотры матчей в Петербурге пройдут на Конюшенной площади в специально организованной «Host City Fan Zone». Прямые трансляции будут идти согласно турнирной таблице.

Для того чтобы спортивный праздник стал более интересным и запоминающимся, организаторами проекта предусмотрены различные развлечения: конкурсы, выступления творческих и спортивных коллективов, выставка футбольных трофеев и атрибутов. Для любителей гастрономических впечатлений будет организован фудкорт от лучших ресторанных проектов города. В программе запланированы показательные кулинарные шоу по приготовлению блюд стран-участниц турнира вместе со звездными гостями.

Фото: Pinterest

В неигровые дни «Host City Fan Zone» станет местом проведения фестивалей и спортивных событий городского масштаба. Шоу-матчи с участием звезд футбола, автограф-сессии, флешмобы, спортивные состязания, аквагрим, сувениры, футбольная атрибутика и многое другое. «Host City Fan Zone» будет работать бесплатно с 11 до 23 часов.

Болельщики из других стран смогут посетить Россию без виз. Согласно принятому закону, въезд осуществляется «по документам, удостоверяющим личность и признаваемым таковыми Российской Федерацией». Возможность въехать в Россию без визы предоставляется иностранным туристам за 72 часа до начала первого матча чемпионата мира по футболу или Кубка конфедераций и до последнего дня соревнований.

Кроме того, у каждого зрителя матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 есть возможность бесплатного проезда между городами-организаторами на дополнительных поездах.

Что перекроют

Как и любое крупное мероприятие, Кубок конфедераций отразится на движении транспорта. В Северной столице это коснется, в первую очередь, самого Крестовского острова. Во время матчей на стадионе «Зенит-арена» 17, 22, 24 июня и 2 июля на всех въездах на остров будут расположены КПП. Пускать на него автомобили будут только по специальным пропускам. Их заранее смогут получить жители острова, сотрудники местных организаций и люди, обслуживающие матчи. Право на проезд также получат болельщики с оплаченным местом на парковку около «Зенит-арены».

Ограничения коснутся и владельцев водного транспорта. Запрет для плавания в акватории города с 12:00 до 24:00 будет также установлен в дни соревнований. Ограничения на проход судов вводятся только на участке Петровского фарватера Невской губы, прилегающем к Крестовскому острову.

Фото: Комитет по транспорту

Эти ограничения не коснутся судов, привлеченных к проведению Кубка конфедераций и обеспечению его безопасности. Под запрет также не попали суда, обеспечивающие судоходство, и суда, владельцы которых имеют право на посещение объектов Кубка конфедераций.

Кроме того, с 1 июня по 4 июля в связи с проведением в России Кубка конфедераций FIFA вводятся временные ограничения на использование воздушного пространства в Москве, Петербурге, Сочи и Казани. Ограничения вводятся в воздушном пространстве радиусом 110 километров от стадионов, на которых пройдут игры, до высоты 8 100 метров.

Некоторые ограничения можно прочувствовать уже сейчас. Со вторника, 6 июня, до начала Кубка, 17 июня, по требованию ФИФА и МВД Яхтенный мост закрыт для безопасности «в рамках противодействия терроризму». Также в Северной столице закрыты и охраняются полицией стадион «Петровский» и «Зенит-арена».

Фото: Neva.Today

При этом Московское шоссе, которое сейчас закрыто на ремонт, в связи с Кубком конфедераций, напротив, откроют. Дорога будет доступна для автомобилистов с 16 по 18 июня, с 21 по 25 июня, а также с 1 по 3 июля.

Изменения заметят и те, кто не передвигается по городу на автомобиле. Депутаты петербургского парламента подготовили законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в дни проведения Кубка конфедераций. Согласно документу, в дни соревнований и за день до них будет запрещена розничная продажа алкоголя в стеклянной таре в магазинах и ресторанах, находящихся в радиусе двух километров от стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове.

По оценке комитета по потребительскому рынку Смольного, ограничения коснутся 128 магазинов и ресторанов в Приморском, Петроградском и Василеостровском районах. Продавать спиртное в стеклянной таре нельзя будет в общей сложности восемь дней.

Чем украсят

Предстоящий Кубок конфедераций отразился не только на транспортной доступности, но и на самом облике города. В Северной столице появляются «футбольные цветники» - клумбы, которые украшают гигантские футбольные мячи из цветов.

Первая такая клумба появилась в Пулково на выезде из аэропорта. Она состоит из 20 тыс. цветов - парковой розы и виолы. Всего в Петербурге к Кубку появятся 176 таких цветников.

Фото: Комитет по благоустройству

Для удобства гостей города в метро Петербурга появились «футбольные» схемы линий подземки. На схеме метро теперь можно найти информацию о размещении фан-зоны, также там отмечены места отправления/прибытия автобусов-шаттлов и их маршруты. Всего в вагонах и на станциях будет размещено около двух тыс. обновленных схем.

Еще раньше новых схем и клумб в Петербурге появились три сотни праздничных скульптур. Печально, но некоторые из них простояли в целости и сохранности совсем недолго – уже через несколько часов после их установки вандалы повредили объекты, которые появились на Университетской набережной, Сеной площади и Павловском шоссе.

Надеемся на дальнейшую сознательность петербуржцев и гостей Кубка, которые сумеют не испортить праздник футбола.