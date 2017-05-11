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Суд приговорил ловца покемонов в церкви к 3,5 годам условно

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© Фото: Yevgeny Lobanov / ETV

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Обвинение просило приговорить Руслана Соколовского к 3,5 года реального срока.

Суд Екатеринбурга приговорил блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в церкви, к 3,5 годам условно. При этом обвинение просило приговорить Соколовского к 3,5 года реального лишения свободы в колонии общего режима.

Молодого человека признали виновным в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти либо вражды и незаконном обороте устройств для скрытой записи, сообщается на сайте радио «Свобода». Соколовский свою вину не признал.

В августе Соколовский опубликовал в интернете видео, в котором он играет в игру Pokemon GO во время службы в православном храме. Позже было возбуждено дело по части 1 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и части 2 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

История блогера в конце апреля появилась в мультсериале «Симпсоны». В 19-ом эпизоде 28-го сезона главный герой Гомер Симпсон увлекается игрой Peekimon Get (аналог Pokemon Go) и начинает искать виртуальных персонажей в разных местах города, в том числе и в церкви. После этого РПЦ призывает запретить показ «Симпсонов» несовершеннолетним.

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