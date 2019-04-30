Куда сходить в Петербурге в мае 2019 года

ПТВП – 1 мая

В День труда пройдет традиционный концерт группы «Последние танки в Париже» по заявкам – слушатели сами выберут песни, которые исполнят музыканты.

Официальная страница

Где: клуб «Космонавт» (Бронницкая улица, 24)

Когда: 1 мая в 20:00

Сколько: от 600 рублей

Фото: vk.com/ptvpspb

Спектакль «Гамлет» – 6 и 15 мая

Произведения Шекспира не теряют актуальности со временем. Наоборот. Спустя века в них все ярче выражен основной смысл. Ведь если что-то свойственно двум разным историческим периодам, то это нечто действительно существует.

Общие проблемы, философские вопросы – вещи, которые не имеют срока годности. Именно поэтому каждое обращение к тексту «Гамлета» – возможность вскрыть что-то новое и неожиданное.

Режиссер – Юрий Бутусов.

Афиша на Яндексе

Где: театр имени Ленсовета (Владимирский проспект, 12)

Когда: 6 и 15 мая в 19:00

Сколько: от 200 рублей

Фото: theaterbiennale.ru

Лекция-концерт «На любовь свое сердце настрою» – 6 мая

Петербургская библиотека для слепых и слабовидящих приглашает всех желающих посетить лекцию-концерт, посвященную жизни и творчеству советских композиторов: Булату Окуджаве и Исааку Шварцу.

В программе – стихотворения, песни, а также рассказ о творческом пути композиторов. Ведущая вечера – музыковед Лариса Воронцовская. Концерт пройдет в рамках проекта библиотеки «Музыкальные вечера на Стрельнинской».

Афиша

Где: Библиотека для слепых и слабовидящих (улица Стрельнинская, 11)

Когда: 6 мая в 18:00

Сколько: бесплатно

Фото: culture.ru

Выставка «Это был очень чуткий руководитель и учитель хирургов фронта» – с 8 мая

Блестящий военно-полевой хирург, ученый, талантливый организатор и крупный общественный деятель – таким вошел в историю военной медицины, в частности, военно-полевой хирургии, генерал-майор Станислав Банайтис.

На выставке можно увидеть подлинные документы и личные вещи из персонального фонда хирурга и из фонда библиотеки музея. В посещение входит авторская экскурсия.

Чтобы попасть на выставку, необходима предварительная запись. Телефон музея: +7 (812) 952-55-43.

Официальный сайт

Где: Военно-медицинский музей (Лазаретный переулок, 2)

Когда: с 8 мая по 28 июня

Сколько: от 100 рублей

Фото: culture.ru

Фестиваль «Путешествие» – 11 и 12 мая

В «Порту Севкабель» пройдет фестиваль «Путешествие» для любителей приключений и разных стран. Основой развлекательной программы станет музыкальная сцена, на которой прозвучат мелодии жаркого Эквадора, романтической Франции, страстной Испании и других государств.

Гостей ждут встречи с писателями и блогерами, показы туристических фильмов, языковые и творческие мастер-классы. В фудзоне можно будет попробовать национальные блюда из разных уголком мира, а на базаре – приобрести необычные товары.

Официальный сайт

Где: порт «Севкабель» (Кожевенная линия, 40Д)

Когда: 11 и 12 мая с 12:00 до 20:00

Сколько: от 400 рублей

Фото: организаторы мероприятия

Представление «Вечер в Анатомическом театре» – 15, 22 и 29 мая

Зрителей ждет атмосфера средневековья, когда анатомические театры были наиболее популярными представлениями. Пугающий чумной доктор, суровый, опытный анатом и его помощница, проникновенный ведущий, коварный инквизитор и другие персонажи представления точно не дадут заскучать.

Гости окунутся в тайны истории, загадки человеческого тела, вихрь страстей и достижений человеческого гения. Узнают и увидят то, чего не встречали ранее. Смогут сфотографироваться с персонажами в интерьерах анатомического театра, а также посетить кабинет великого анатома и раскрыть его тайны.

Представление проходит в двух актах с антрактом. Для посещения необходима предварительная запись. Телефон музея: +7 (812) 952-55-43.

Официальный сайт

Где: Военно-медицинский музей (Лазаретный переулок, 2)

Когда: 15, 22, 29 мая в 18:30

Сколько: 400 рублей

Фото: museum.ru

«Джон Уик 3» – с 16 мая

Киллер Джон Уик после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов получает статус изгоя – экскомьюникадо. За его голову назначена цена в 14 млн долларов, и армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира открывает на него охоту.

Когда: с 16 мая

Фото: imdb.com

«Покемон. Детектив Пикачу» – с 16 мая

История начинается с исчезновения частного детектива Гарри Гудмана, расследовать которое предстоит его 21-летнему сыну Тиму. Поможет ему в этом бывший партнер отца, детектив Пикачу – уморительный, остроумный и обаятельный сыщик, который является загадкой даже для себя самого.

В погоне за уликами по неоновым улицам Райм Сити – современного разросшегося мегаполиса, где люди и покемоны живут бок о бок в гиперреалистичном мире игрового экшна, – герои встречают самых разнообразных покемонов и раскрывают ужасный заговор, который способен разрушить мирное сосуществование и стать угрозой для вселенной «карманных монстров».

Когда: с 16 мая

Фото: imdb.com

Shortparis – 23 мая

Музыка Shortparis – это симбиоз танца, электронного звука и ритуального искусства. «Мы транслируем что-то с помощью пространства, нашего расположения, нашего перемещения, наших действий, жестов, физиологии, это перформативная история, но прежде всего музыка, ритм», – рассказывают о себе участники группы.

Несмотря на возрастающую популярность, музыка Shortparis остается понятной далеко не каждому – но любой может ее прочувствовать в живом звуке на выступлении.

Официальная страница

Где: клуб А2 Green Concert (проспект Медиков, 3)

Когда: 23 мая в 20:00

Сколько: от 1000 рублей

Фото: landjournal.ru

«Аладдин» – с 23 мая

Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар намеревается захватить власть – для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес.

Доступ к лампе разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный». А этот человек – не кто иной, как сам Аладдин.

Когда: c 23 мая

Фото: imdb.com

«Алиса» – 24 мая

«Алиса» выступит с концертной программой «Наш-ваш выбор». Половину песен, которые прозвучат на сцене клуба «Космонавт», выберут слушатели на официальном сайте «Алисы». Какой будет вторая половина – решат сами музыканты.

Билеты

Где: клуб «Космонавт» (Бронницкая улица, 24)

Когда: 24 мая в 20:00

Сколько: от 3500 рублей

Фото: vk.com/alisaband

«Годзилла 2: Король монстров» – с 30 мая

История рассказывает о героических усилиях криптозоологического агентства «Монарх» по сдерживанию гигантских монстров. В этот раз против могучего Годзиллы выступают Мотра, Родан и ультимативный кайдзю – трехголовый монстр Кинг Гидора.

Когда древние суперхищники, со временем превратившиеся в полузабытые мифы, восстают снова, чтобы сойтись в схватке, человечеству остается отойти в сторону и постараться не погибнуть.

Когда: с 30 мая

Фото: kinopoisk.ru