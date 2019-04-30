Куда сходить в Петербурге в мае 2019 года

ПТВП – 1 мая
В День труда пройдет традиционный концерт группы «Последние танки в Париже» по заявкам – слушатели сами выберут песни, которые исполнят музыканты.
Где: клуб «Космонавт» (Бронницкая улица, 24)
Когда: 1 мая в 20:00
Сколько: от 600 рублей
Фото: vk.com/ptvpspb
Спектакль «Гамлет» – 6 и 15 мая
Произведения Шекспира не теряют актуальности со временем. Наоборот. Спустя века в них все ярче выражен основной смысл. Ведь если что-то свойственно двум разным историческим периодам, то это нечто действительно существует.
Общие проблемы, философские вопросы – вещи, которые не имеют срока годности. Именно поэтому каждое обращение к тексту «Гамлета» – возможность вскрыть что-то новое и неожиданное.
Режиссер – Юрий Бутусов.
Где: театр имени Ленсовета (Владимирский проспект, 12)
Когда: 6 и 15 мая в 19:00
Сколько: от 200 рублей
Фото: theaterbiennale.ru
Лекция-концерт «На любовь свое сердце настрою» – 6 мая
Петербургская библиотека для слепых и слабовидящих приглашает всех желающих посетить лекцию-концерт, посвященную жизни и творчеству советских композиторов: Булату Окуджаве и Исааку Шварцу.
В программе – стихотворения, песни, а также рассказ о творческом пути композиторов. Ведущая вечера – музыковед Лариса Воронцовская. Концерт пройдет в рамках проекта библиотеки «Музыкальные вечера на Стрельнинской».
Где: Библиотека для слепых и слабовидящих (улица Стрельнинская, 11)
Когда: 6 мая в 18:00
Сколько: бесплатно
Фото: culture.ru
Выставка «Это был очень чуткий руководитель и учитель хирургов фронта» – с 8 мая
Блестящий военно-полевой хирург, ученый, талантливый организатор и крупный общественный деятель – таким вошел в историю военной медицины, в частности, военно-полевой хирургии, генерал-майор Станислав Банайтис.
На выставке можно увидеть подлинные документы и личные вещи из персонального фонда хирурга и из фонда библиотеки музея. В посещение входит авторская экскурсия.
Чтобы попасть на выставку, необходима предварительная запись. Телефон музея: +7 (812) 952-55-43.
Где: Военно-медицинский музей (Лазаретный переулок, 2)
Когда: с 8 мая по 28 июня
Сколько: от 100 рублей
Фото: culture.ru
Фестиваль «Путешествие» – 11 и 12 мая
В «Порту Севкабель» пройдет фестиваль «Путешествие» для любителей приключений и разных стран. Основой развлекательной программы станет музыкальная сцена, на которой прозвучат мелодии жаркого Эквадора, романтической Франции, страстной Испании и других государств.
Гостей ждут встречи с писателями и блогерами, показы туристических фильмов, языковые и творческие мастер-классы. В фудзоне можно будет попробовать национальные блюда из разных уголком мира, а на базаре – приобрести необычные товары.
Где: порт «Севкабель» (Кожевенная линия, 40Д)
Когда: 11 и 12 мая с 12:00 до 20:00
Сколько: от 400 рублей
Фото: организаторы мероприятия
Представление «Вечер в Анатомическом театре» – 15, 22 и 29 мая
Зрителей ждет атмосфера средневековья, когда анатомические театры были наиболее популярными представлениями. Пугающий чумной доктор, суровый, опытный анатом и его помощница, проникновенный ведущий, коварный инквизитор и другие персонажи представления точно не дадут заскучать.
Гости окунутся в тайны истории, загадки человеческого тела, вихрь страстей и достижений человеческого гения. Узнают и увидят то, чего не встречали ранее. Смогут сфотографироваться с персонажами в интерьерах анатомического театра, а также посетить кабинет великого анатома и раскрыть его тайны.
Представление проходит в двух актах с антрактом. Для посещения необходима предварительная запись. Телефон музея: +7 (812) 952-55-43.
Где: Военно-медицинский музей (Лазаретный переулок, 2)
Когда: 15, 22, 29 мая в 18:30
Сколько: 400 рублей
Фото: museum.ru
«Джон Уик 3» – с 16 мая
Киллер Джон Уик после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов получает статус изгоя – экскомьюникадо. За его голову назначена цена в 14 млн долларов, и армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира открывает на него охоту.
Когда: с 16 мая
Фото: imdb.com
«Покемон. Детектив Пикачу» – с 16 мая
История начинается с исчезновения частного детектива Гарри Гудмана, расследовать которое предстоит его 21-летнему сыну Тиму. Поможет ему в этом бывший партнер отца, детектив Пикачу – уморительный, остроумный и обаятельный сыщик, который является загадкой даже для себя самого.
В погоне за уликами по неоновым улицам Райм Сити – современного разросшегося мегаполиса, где люди и покемоны живут бок о бок в гиперреалистичном мире игрового экшна, – герои встречают самых разнообразных покемонов и раскрывают ужасный заговор, который способен разрушить мирное сосуществование и стать угрозой для вселенной «карманных монстров».
Когда: с 16 мая
Фото: imdb.com
Shortparis – 23 мая
Музыка Shortparis – это симбиоз танца, электронного звука и ритуального искусства. «Мы транслируем что-то с помощью пространства, нашего расположения, нашего перемещения, наших действий, жестов, физиологии, это перформативная история, но прежде всего музыка, ритм», – рассказывают о себе участники группы.
Несмотря на возрастающую популярность, музыка Shortparis остается понятной далеко не каждому – но любой может ее прочувствовать в живом звуке на выступлении.
Где: клуб А2 Green Concert (проспект Медиков, 3)
Когда: 23 мая в 20:00
Сколько: от 1000 рублей
Фото: landjournal.ru
«Аладдин» – с 23 мая
Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар намеревается захватить власть – для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес.
Доступ к лампе разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный». А этот человек – не кто иной, как сам Аладдин.
Когда: c 23 мая
Фото: imdb.com
«Алиса» – 24 мая
«Алиса» выступит с концертной программой «Наш-ваш выбор». Половину песен, которые прозвучат на сцене клуба «Космонавт», выберут слушатели на официальном сайте «Алисы». Какой будет вторая половина – решат сами музыканты.
Где: клуб «Космонавт» (Бронницкая улица, 24)
Когда: 24 мая в 20:00
Сколько: от 3500 рублей
Фото: vk.com/alisaband
«Годзилла 2: Король монстров» – с 30 мая
История рассказывает о героических усилиях криптозоологического агентства «Монарх» по сдерживанию гигантских монстров. В этот раз против могучего Годзиллы выступают Мотра, Родан и ультимативный кайдзю – трехголовый монстр Кинг Гидора.
Когда древние суперхищники, со временем превратившиеся в полузабытые мифы, восстают снова, чтобы сойтись в схватке, человечеству остается отойти в сторону и постараться не погибнуть.
Когда: с 30 мая