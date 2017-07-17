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Поперечный, Соболев и другие видеоблогеры требуют исключить Соколовского из списка террористов

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Руслан Соколовский
© Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС

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Под обращением к правительству РФ также подписались Эльдар Джарахов, Евгений Попадинец, Ли Кей, Федор Нечитайло, Ильдар Хабибуллин и Елена Шейдлина.

Российский видеоблогер Данила Поперечный опубликовал на своем YouTube-канале обращение блогеров к правительству России с требованием исключить видеоблогера Руслана Соколовского из списка террористов и экстремистов.

В обращении Поперечный обратил внимание правительства на несправедливость того, что в списке экстремистов и террористов может оказаться человек, который лишь «позволил себе крайне нелестно отзываться о верующих людях».

«В официальный список террористов у нас могут попасть не только те, кто осужден по статье 282 «Экстремизм», но и те, кого по ней просто подозревают. В итоге у тебя отбирают все твои счета, и ты должен выживать на 10 тыс. рублей в месяц – не можешь получать зарплаты, - заявил в обращении Поперечный. - Можно по разному относится к Соколовскому. Может он моральный урод и даже в чем-то преступник, но точно не террорист».

Он также скептически отнесся к желанию депутатов Госдумы идти на контакт с блогерами. «Уважаемая Госдума, вы постоянно хотите нашего мнения. Зовете нас на всякие дурацкие советы блогеров, где обсуждается не пойми что, и так далее. Вот вам конкретика — причем от многих видеоблогеров, которых вы как звали, так и нет», - добавил Поперечный.

Под обращением также подписались Николай Соболев, Эльдар Джарахов, Дмитрий Сыендук, Евгений Попадинец, Ли Кей, Федор Нечитайло, Ильдар Хабибуллин, и Елена Шейдлина.

Как стало известно ранее, 14 июля видеоблогера Руслана Соколовского внесли в перечень террористов и экстремистов. Все его банковские счета заблокированы.

Ранее, 11 мая, суд Екатеринбурга приговорил блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в церкви, к 3,5 годам условно. При этом обвинение просило приговорить Соколовского к 3,5 года реального лишения свободы в колонии общего режима. Позже срок был сокращен до двух лет и трех месяцев .

В августе Соколовский опубликовал в интернете видео, в котором он играет в игру Pokemon GO во время службы в православном храме. Позже было возбуждено дело по части 1 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и части 2 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

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