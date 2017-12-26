"Все было так хорошо, пока не появился Навальный": самые яркие цитаты 2017 года

«Вопрос решен»

Несколько лет обсуждалась возможность передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви, но в 2017 году споры по этому поводу вышли на официальный уровень. В январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил вопрос передачи собора решенным.

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РПЦ уже просила передать ей Исаакий в 2015 году, тогда Смольный решил оставить здание собора в управлении государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». Чиновники объяснили это тем, что при передаче собора в безвозмездное пользование РПЦ расходы на содержание памятника архитектуры падут на городской бюджет, а это повлечет за собой сокращение финансирования социально значимых программ.



Фото : Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

Разговоры о передаче Исаакия шли и в 2016 году, а в 2017-м зазвучали с новой силой, расколов общественность на два лагеря. Противники передачи устраивали акции протеста, вставали вокруг собора кольцом, подписывали петиции. Оппозиционные депутаты ЗакСа – Борис Вишневский, Максим Резник, Оксана Дмитриева – предлагали провести референдум, на котором петербуржцы бы сами решили, каков статус Исаакия. Горизбирком поддержал их идею, однако парламент раз за разом отклонял вопрос о плебисците на заседаниях.

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Документально предача пока не состоялась: церковь так и не подала заявление о передаче Исаакия. Анонимные источники Русской службы Би-би-си сообщали, что «про собор все давно забыли, и эта тема больше не обсуждается». Тем не менее, Полтавченко считает вопрос решенным – о чем заявлял в интервью «Новой газете».

«Я не собираюсь отказываться от своего мнения. Я считаю, что главный собор России должен быть передан Русской православной церкви... У меня сомнений нет. Когда это будет, я не готов сказать».

«Может, я идиот, но не экстремист»

История уральского блогера Руслана Соколовского вызвала шумиху в федеральных СМИ. Началось все с игры в PokemonGo в храме Екатеринбурга в сентябре 2016 года. Блогера арестовали за видео, на котором он собирает покемонов и которое «сопровождается ироничными комментариями, с использованием нецензурной лексики, а также содержит оскорбительные высказывания по отношению к символам одной из мировых религий».



Фото: Павел Лисицын / РИА "Новости"

В мае после долгого разбирательства Соколовского признали виновным в нарушении двух статей УК РФ: об оскорблении чувств верующих и о возбуждении национальной розни. Эксперты установили, что блогер «отрицал существование Бога, основателей христианства и ислама, осмеивал значимые религиозные предписания и обряды мусульман», проявлял неуважение к храму, его служителям и Иисусу Христу, которого он назвал «редким покемоном».

В конце апреля Соколовский выступил с последним словом в суде. Он рассказал о своих взглядах на религию, национальность, подчеркнул, что не понимает, как можно его обвинять в национализме, если он никому не мешает исповедовать свою веру. Блогер все также придерживается атеистических взглядов, хотя за время ареста пообщался с большим количеством верующих и стал думать о них иначе. Соколовский поблагодарил общественность за поддержку: за него вступались многие депутаты и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

«Почему я получил такую поддержку — считаю, потому что всем понятно, что я как раз таки не экстремист. Единственная причина, по которой я не признал вину, — то, что я не считаю себя экстремистом. Может быть, я и идиот, но ни в коем случае не экстремист».

В итоге суд приговорил Соколовского к 3,5 годам условно и обязательным работам. Позже этот срок сократили.

«Все было так хорошо, пока не появился Навальный»

В Москве в 2017 году власти объявили о реновации и сносе пятиэтажек. Противники этого решения проводили митинг в мае. Одним из организаторов была журналистка Екатерина Винокурова. Пришел на митинг и политик Алексей Навальный со своей семьей. Однако, когда Навальный подошел к сцене, его и членов его семьи увели с мероприятия полицейские.

После митинга Винокурова дала интервью. Она была расстроена тем, как все прошло, и сказала: «Все было так хорошо, пока не появился Навальный».



Фото: Евгений Фельдман / Фотопроект "Это Навальный"

Эта фраза быстро стала мемом, породив множество пародий. О лучших временах без Навального «вспоминали» динозавры, древние люди, герои фильмов и те, кто еще помнит доллар по 30 рублей. Навальному «приписывали» неудачи в учебе, в личной жизни, фразу использовали как слоган к фильмам-катастрофам. Даже сам Навальный поддержал шутку, выложив в Twitter два постера к фильмам с дописанной фразой.

Шутили с помощью этой фразы над действующей властью – и не без повода: Навальный успел за год привлечь к себе внимание, подпортив настроение представителям Кремля. Фильм его Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева спровоцировал сразу две крупных всероссийских акции протеста – 26 марта и 12 июня. В большинстве городов митинги были не согласованы с региональными властями, поэтому правоохранители задерживали их участников. Несколько сотен человек затем были приговорены судами к штрафам и административным арестам за нарушение правил митингов и за неповиновение сотрудникам полиции.

Навальный собирался участвовать в выборах президента России. Он провел масштабную кампанию, подал документы в ЦИК, но ему отказали в регистрации из-за условной судимости по делу «Кировлеса». Политик напоминал ЦИК, что его приговор Европейский суд по правам человека признавал незаконным, но члены избиркома отклонили эти аргументы, подчеркнув, что решение ЕСПЧ не отменяет решения российского суда.

«Изи изи, рил ток, синк эбаут ит»

В 2017 году рэп-баттлы пережили волну популярности. Все благодаря самой заметной рэп-дуэли года – между Oxxximiron и Славой КПСС (он же Гнойный). Оксимирон уже несколько лет – признанная суперзвезда русского рэпа, Гнойный же до поры до времени был известен в баттловой среде. В августе случилось то, чего мало кто ждал: все пять судей присудили победу Гнойному. Особенно всем запомнились фразы Оксимирона, которые он произносил на английском. Точнее, запомнилось то, как их спародировал Гнойный в интервью Юрию Дудю: «Изи изи, рил ток, синк эбаут ит».



Фото: versusbattleru / YouTube

Событие вызвало небывалый ажиотаж как в соцсетях, так и в медиапространстве. «Баттл года» был на главных страницах крупных информагентств, ему посвящали лонгриды, подробные разборы и сюжеты на телеканалах. Традиционно рэп-баттлы строятся на оскорбениях соперника, но здесь нашлось место обсуждению политики и творчества, отсылкам к мировой культуре. Правда, нескольким СМИ пришлось платить за то, что они вставили в свои материалы видео баттла: в нем присутствует ненормативная лексика. Роскомнадзор оштрафовал РИА «Новости», «Московский комсомолец», «Дождь», Maxim и Republic на 50 тыс. рублей.

Идея баттлов очень понравилась петербургскому депутату Андрею Анохину. Для начала он вызвал на подобную дуэль своего коллегу по парламенту – Максима Резника. Баттл состоялся 5 октября, и Резник стал победителем. Анохин же загорелся идеей политических версусов и даже открыл свою площадку – «Антиверсус». Депутат вызвал на дуэль Алексея Навального. Тот не пришел, и Анохину пришлось читать рэп фотографии своего оппонента.

«Тьфу на тебя, Алексей Навальный»

Фильм ФБК «Он вам не Димон» очень не понравился миллиардеру Алишеру Усманову. До такой степени, что он подал в суд на Алексея Навального. В фильме утверждалось, что Усманов подарил Фонду поддержки социально значимых государственных проектов, который авторы связывают с Дмитрием Медведевым, дом и свыше 4 га земли в Подмосковье. Авторы фильма назвали это «взяткой», с чем Усманов был категорически не согласен.

Миллиардеру показалось мало подать на обидчика в суд. Он записал видеообращение к Навальному, ради чего завел страницу во «ВКонтакте». В нем Усманов отвергал слова Навального о своей судимости, признанной судом сфабрикованной, о даче взяток и выплате налогов за границей. А заодно бизнесмен упрекал Навального во лжи, манипуляции «словами и статьями», а также заявил, что из них двоих уголовник – это Навальный.

«Тьфу на тебя, Алексей Навальный», – произнес Усманов в конце видео.



Фото: скриншот из видео во "ВКонтакте"

В итоге суд удовлетворил иск Усманова, причем даже в большем объеме, чем он требовал. Миллиардер просил удалить из фильма только фрагменты, связанные с ним: Люблинский суд Москвы обязал ответчика удалить фильм целиком. Это решение было обжаловано, и Мосгорсуд постановил удалить только фрагменты. ФБК в итоге дал опровержение информации, но с YouTube фильм не удалил, поскольку аккаунт на видеохостинге не контролирует.

«Есть такая известная птица – баклан»

В октябре вице-губернатор Игорь Албин произвел фурор в петербургской медиасреде. Началось все с интервью изданию «Спорт день за днем». Албин говорил о проблемах, обнаруженных в ходе эксплуатации стадиона на Крестовском острове, – в частности, о протекающей крыше.

«Например, светоотражающая пленка. Она выдерживает потрясающую нагрузку – до 400 кг на кв. метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица – баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки», – рассказал тогда Албин.



Фото: nashzeleniymir.ru

Это высказывание всколыхнуло соцсети. Из всей массы появившихся мемов вице-губернатор даже собрал лучшие. Популярность бакланов возросла до такой степени, что эта птица стала символом «Зенит-арены». Появилась даже петиция о переименовании стадиона в «Баклан-арену».

Албин в конце концов заявил, что его слова о бакланах – шутка. Орнитологи же критиковали вице-губернатора, говоря, что бакланы в принципе не способны нанести вред подобным объектам. В итоге на «Зенит-арене» появилась защита от птиц – стальные струны, которые не дают пернатым садиться на кровлю стадиона.

«Зенит-арену» строили десять лет, с 2007 года. Изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона увеличилась многократно. По официальным данным, она достигла 42 млрд рублей. По подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International – и вовсе 50 млрд.

«Простите меня, люди. Я виноват перед вами»

Суд над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым стал одним из крупнейших коррупционных скандалов последних лет. Министра задержали в ноябре прошлого года в офисе «Роснефти» при получении взятки в два млн долларов – за положительную оценку сделки по приватизации «Роснефтью» компании «Башнефть». Президент Владимир Путин сразу же освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия. Кресло главы Минэкономразвития с тех пор занимает Максим Орешкин.

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В этом деле немало странностей. В сентябре во время слушаний в суде была зачитана расшифровка беседы между экс-министром и главой «Роснефти» Игорем Сечиным. В беседе речь шла о корзинке с колбасой, которую Сечин передал Улюкаеву и в которой якобы находилась взятка. Сам Улюкаев утверждал, что в его чемодане была только бутылка вина.



Фото: Владимир Астапкович / РИА "Новости"

Сечин в своих показаниях утверждал, что Улюкаев о «благодарности» за одобрение сделки попросил на Гоа. Министр, по его словам, показал ему два пальца, вымогая таким образом деньги. В показаниях указывалось, что содержание разговора никто не слышал, но факт встречи могут подтвердить сотрудники службы безопасности компании.

Однако «главный свидетель» по этому делу так и не явился в суд: Сечину четырежды присылали повестки то по почте, то через сотрудников, то электронным письмом. Каждый раз глава «Роснефти» оказывался занят. В конце концов его просто перестали вызывать.

Улюкаев своей вины так и не признал, считая, что Сечин оговорил его. В последнем слове бывший министр признал себя виновным совершенно в другом: в том, что на своем посту он сделал «недостаточно, прискорбно мало».

«Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди. С какой несправедливостью они сталкиваются. Но когда у тебя все в порядке, ты позорно отворачиваешься от людского горя. Простите меня за это, люди. Я виноват перед вами», – сказал Улюкаев, пообещав посвятить остаток своей жизни «отстаиванию интересов людей».

Суд признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам заключения в колонии строгого режима.

«Добрый вечер! Московское время: 12 часов 30 минут!»

Анекдоты Владимира Путина на официальных мероприятиях стали уже привычным явлением. Последний из них прозвучал на пресс-конференции главы государства с журналистами. Отвечая на вопрос о гонке вооружений, Путин рассказал такой анекдот:

«Сын приходит к отцу, бывшему офицеру. Отец его спрашивает:

— Сынок, вот здесь у меня кортик был, ты не видел кортик?

Сын отвечает:

— Пап, не ругайся, я его поменял у мальчишки с соседнего двора на часы.

— Ну покажи.

Посмотрел.

— Часы хорошие, молодец. А знаешь, завтра придут к нам бандиты и грабители. Меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: "Добрый вечер! Московское время: 12 часов 30 минут!"».

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Фото: Артем Сизов / "Газета.Ru"

В ходе пресс-конференции Путин также рассказал, что собирается баллотироваться в президенты как самовыдвиженец, ответил на вопросы о международных отношениях, а также высказался об оппозиции и политической конкуренции. Уже теперь зарегистрированный кандидат в президенты Ксения Собчак, пришедшая тогда как журналист, спрашивая о конкуренции, привела в пример Алексея Навального, которого к выборам не допустили из-за условной судимости.

«Вот вы вышли под лозунгом "Против всех". Это что, позитивный лозунг? Вы что предлагаете? Вы что, хотите, чтобы у нас, как на Украине, по улицам бегали такие вот, как Саакашвили? Большинство россиян не хочет переворота. И этого не будет», – ответил тогда Путин.