РПЦ призывает запретить показ «Симпсонов» несовершеннолетним

Духовенство Русской православной церкви (РПЦ) призвало повысить возрастной ценз мультсериала «Симпсоны». В его последней серии один из главных героев, Гомер Симпсон, ловит с помощью смартфона покемонов в храме. На данный момент мультсериал имеет рейтинг «16+».

Как отметил иеромонах РПЦ, клирик Иваново-Вознесенской епархии Макарий популярность «Симпсонов» строится на уродстве героев, поэтому они не являются «образцами для подражания, вразумления».

Член синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве протоиерей Андрей Новиков увидел в новой серии «Симпсонов» пропаганду «ложных моральных ценностей».

Доцент исторического факультета Петербургского университета, диакон Владимир Василик согласился с тезисами коллег и предложил создателям «Симпсонов» «снять следующий эпизод о ловле покемонов в мечети для большей популярности мультсериала».

После заявлений представителей РПЦ телеканал 2х2 объявил, что не будет показывать скандальную серию «Симпсонов». «Мы не показываем контент, который может скомпрометировать канал и вызвать неоднозначную реакцию в обществе», — сообщила PR-директор канала Анастасия Шабловская.

Вышеназванный 19-й эпизод 28-го сезона сериала «Симпсоны» был показан в эфире канала Fox 30 апреля. В нем главный герой Гомер Симпсон увлекается игрой Peekimon Get (аналог Pokemon Go) и начинает искать виртуальных персонажей в разных местах города, в том числе и в церкви.

Сюжет нового эпизода «Симпсонов» перекликается с историей екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, арестованного в сентябре 2016 года. В августе он опубликовал в интернете видео, в котором он играет в игру Pokemon GO во время службы в православном храме. Позже было возбуждено дело по части 1 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и части 2 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

Гособвинитель попросил приговорить молодого блогера к 3,5 годам лишения свободы. Окончательное решение пока не принято.