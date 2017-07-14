«Ловца покемонов» Соколовского внесли в перечень террористов и экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила екатеринбургского блогера Руслана Соколовского в перечень террористов и экстремистов, сообщает его адвокат Павел Чиков.

«Все его банковские счета заблокированы», - добавил адвокат. По словам самого Соколовского, заблокированными оказались его счета Webmoney, QIWI и PayPal.

Ранее, 11 мая, суд Екатеринбурга приговорил блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в церкви, к 3,5 годам условно. При этом обвинение просило приговорить Соколовского к 3,5 года реального лишения свободы в колонии общего режима. Позже срок был сокращен до двух лет и трех месяцев .

В августе Соколовский опубликовал в интернете видео, в котором он играет в игру Pokemon GO во время службы в православном храме. Позже было возбуждено дело по части 1 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и части 2 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).