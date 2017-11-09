Создатели Pokemon Go выпустят игру по мотивам «Гарри Поттера»

Студия Niantic, разработавшая игры Ingress и Pokemon Go, анонсировала новый проект в дополненной реальности - Harry Potter: Wizards Unite. Об этом сообщает «Медуза».

События в игре по миру «Гарри Поттера», как и Pokemon Go, будут привязаны к объектам в реальном мире. Игроки смогут изучать заклинания, биться с «легендарными чудовищами» и объединяться с другими игроками, «чтобы побеждать могущественных врагов».

Разработчик пока не назвал дату выхода игры и не показал никаких кадров из нее. На сайте Джоан Роулинг Pottermore рассказывается, что в Harry Potter: Wizards Unite игроки смогут «накладывать заклинания, находить таинственные артефакты и строить карьеру прославленного волшебника».

Niantic выпустила Ingress в ноябре 2012 года. Это мобильная многопользовательская онлайн-игра с дополненной реальностью: игроки должны захватывать виртуальные порталы, привязанные к объектам в реальном мире. В июле 2016 года Niantic выпустила Pokemon Go - игру с похожей механикой, но в мире покемонов. Pokemon Go установили более 750 млн раз; игра принесла создателям 1,2 млрд долларов.