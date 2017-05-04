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Путин разрешил болельщикам Кубка конфедераций и ЧМ-2018 въезжать в РФ без визы

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© Фото: Александр Вильф / РИА «Новости»

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Иностранцы смогут въехать за 72 часа до начала первого матча и остаться до последнего дня соревнований.

Президент России Владимир Путин подписан закон о безвизовом въезде в РФ болельщикам Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018-ом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Новый федеральный закон вносит поправки в законодательство, согласно которым допускается въезд в Россию без оформления визы иностранцам, если у них есть персонифицированная карта зрителя в электронной форме, выдаваемая при покупке входного билета на матч.

Как уточняется в тексте закона, въезд осуществляется также «по документам, удостоверяющим личность и признаваемым таковыми Российской Федерацией».

Возможность въехать в Россию без визы предоставляется иностранным туристам за 72 часа до начала первого матча чемпионата мира по футболу или Кубка конфедераций и до последнего дня соревнований.

Участникам Кубка конфедераций и ЧМ-2018 будут выдавать многократные гуманитарные визы, а организаторам - многократные деловые визы или многократные рабочие визы.

Футбольный турнир Кубок конфедераций 2017 года пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. В преддверии матчей в Северной столице на Конюшенной площади на два дня откроется парк чемпионата, он будет работать с 12 до 20часов 20 и 21 мая, вход свободный.

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