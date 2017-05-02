В Петербурге 20 и 21 мая будет работать парк Кубка конфедераций. На Конюшенной площади будет выставлен главный трофей чемпионата. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Гостей парка ждет яркая и разнообразная развлекательная программа: встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на футбольные матчи.

Кроме того, посетителей ждет встреча с талисманом турнира - волком Забивакой. Вход и развлечения в парке будут бесплатными для всех, он будет открыт с 12 до 20 часов.

В конце апреля аналогичный парк работал в Москве, на территории парка искусств «Музеон». На открытии присутствовали бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев и чемпион мира 1998 года в составе команды Франции Марсель Десайи.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. В Сочи парк Кубка конфедераций будет открыт 6 и 7 мая, в Казани - 13 и 14 мая.