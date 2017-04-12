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Суд продлил домашний арест экс-главы Минэкономразвития Улюкаева до 15 июля

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© Фото: Илья Питалев / РИА "Новости"

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По делу о взятке в 2 млн долларов осталось допросить 15 свидетелей, а также провести осмотр документов.

Басманный суд Москвы продлил до 15 июля срок домашнего ареста экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого по делу о взятке в 2 млн долларов. Об этом сообщает РИА "Новости".

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"Ходатайство следователя о продлении меры пресечения удовлетворить. Сохранить все наложенные на Улюкаева запреты и ограничения, в том числе запрет покидать дом без разрешения следователя", - огласила решение судья Наталья Дударь.

Таким образом, она согласилась с доводами следователя о том, что в случае освобождения Улюкаев сможет скрыться или помешать установлению истины по делу. "По делу допрошены его бывшие подчиненные. Мы опасаемся, что он использует свои связи, ранее наработанные в министерстве, чтобы оказать давление на этих лиц", - сказал следователь Роман Нестеров.

По его словам, в настоящее время по делу завершены фонографическая и комплексная психолого-лингвистическая экспертизы, осталось допросить 15 свидетелей, провести осмотр документов, после чего можно будет предъявлять обвинение в окончательной редакции и приступать к ознакомлению с материалами дела.

Адвокаты, в свою очередь, просили освободить своего подзащитного, ссылаясь на его возраст, состояние здоровья и положительные характеристики - их выдали руководитель Союза промышленников и предпринимателей РФ Александр Шохин, а также глава банка ВТБ Андрей Костин.

Защита настаивала на необходимости прогулок, ссылаясь на состояние здоровья своего подзащитного. Следователь разрешил ему только посетить клинику, чтобы проверить зрение.

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года в офисе "Роснефти". Следственный комитет утверждает, что он был задержан с поличным при получении взятки в 2 млн долларов, которую он вымогал у "Роснефти" за положительную оценку сделки по приватизации "Башнефти". Своей вины Улюкаев не признает.

Сразу после этого президент РФ Владимир Путин освободил его от должности. На должность министра экономического развития Путин назначил Максима Орешкина, который ранее занимал пост заместителя министра финансов. Путин назвал арест Алексея Улюкаева "печальным очень фактом".

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