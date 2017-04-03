  • 4 Апрель 2017
USD 04.04.2017 56.1396 +0.1790
USD ММВБ 23:17 56.25950  
EUR 04.04.2017 59.8953 +0.0846
EUR ММВБ 23:17 59.9950  
Нефть($) 31.03.2017 53.53 +2.35
Нефть(p) 31.03.2017 3005.15 +141.09

Взрыв в метро Петербурга: что известно к вечеру 3 апреля

Автор:


© Фото: Антон Ваганов / Reuters

Темы дня

В результате теракта погибли 14 человек, около 40 получили ранения.

Сегодня, 3 апреля, в Петербурге произошла страшная трагедия – около 14:40 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» во втором вагоне метро произошел взрыв, при этом движение состава остановлено не было.

Читайте также:

Взрыв в метро Петербурга - ОНЛАЙН

Позднее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что решение машиниста не останавливать поезд было правильным. Это позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим. По ее словам, не исключено, что грамотные действия машиниста помогли избежать большего количества жертв.

По данным министерства здравоохранения РФ к 21:00, в результате теракта погибли 10 человек, около 40 получили ранения. «Фонтанка.ру» сообщает со ссылкой на неназванные источники, что погибли 14 человек. Среди пострадавших множество молодежи, были ранены в том числе дети.

Сразу после взрыва в метро было эвакуировано более 1,2 тыс. человек, была закрыта «синяя» ветра подземки, а спустя некоторое время и все станции метро Северной столицы. Его частично открыли лишь после восьми вечера – три линии работают сейчас в штатном режиме - «зеленая», «оранжевая» и «фиолетовая» ветка.

По «синей» ветке есть движение от «Купчино» до «Московской» и от «Петроградской» до станции «Парнас». В центре линия вторая линия до сих пор не работает. По «красной» ветке можно доехать от «Площади Восстания» до «Девяткино», от «Нарвской» до «Проспекта Ветеранов».
Сложная транспортная обстановка на дорогах сохраняется до сих пор – сейчас пятибалльные пробки (еще недавно они были 10 баллов), многие водители останавливаются на переполненных остановках и предлагают подвести.

Более того, сегодня в метро Петербурга мог прогреметь еще один мощнейший взрыв. На станции «Площадь Восстания» был обнаружен бесхозный предмет: мощность обезвреженного взрывного устройства составила 1 кг в тротиловом эквиваленте, то есть в три-пять раз мощнее той, что взорвалась в вагоне метро.

Вторая бомба была замаскирована под огнетушитель. В Ространснадзоре сформированы штабы по чрезвычайной ситуации. В ближайшее время будет проведена проверка петербургской подземки. В Петербурге объявлен трехдневный траур с 4 апреля.

Фото: Антон Ваганов / Reuters

 

По факту взрыва в метро Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 205 («Теракт») и 223.1 («Изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств») УК РФ. В розыск объявлены два человека. Один заложил бомбу в вагоне, другой оставил взрывное устройство на станции «Площадь Восстания». Сейчас полиция досматривает лиц неславянской внешности в кинотеатрах, на вокзалах и торговых центрах.

Читайте также:

Взрыв в метро Петербурга 3 апреля (ФОТО)

Родственникам погибших при взрыве в метро в Петербурге положены выплаты по 2,025 млн рублей. Об этом рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Федеральные каналы изменили сетку вещания, многие площадки Северной столицы отказываются от развлекательных мероприятий. Петербуржцы несут цветы к станции метро «Сенная площадь» в память о погибших. В столице цветы и свечи несут к Кремлю и к представительству правительства Петербурга в Москве. Заупокойные литии по погибшим в результате сегодняшнего взрыва в метро состоятся во всех петербургских храмах.

Президент России Владимир Путин сразу после взрыва сказал, что рассматривается несколько версий, в том числе терроризм. Ожидалось, что он даст развернутый комментарий после переговоров с Александром Лукашенко, однако на пресс-конференции не было ни слова сказано о взрыве и погибших.

Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Весело и с пользой: куда сходить петербургскому школьнику в дни весенних каникул

    Почувствовать себя миньоном, нарисовать редких животных, побывать в стране чудес: «Санкт-Петербург.ру» узнал, как школьнику можно весело и с пользой провести самые короткие каникулы.

    читать далее →

    Где в Петербурге найти весну

    На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

    Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    03.04.17
    Аварийное вскрытие и замена замков
    30.03.17
    Как повысить эффективность бесплатного онлайн объявления?
    27.03.17
    Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге
    22.03.17
    Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!
    20.03.17
    Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?
    17.03.17
    62 года – не возраст: какие фильмы с Брюсом Уиллисом стоит посмотреть
    15.03.17
    Обучение в Чехии – современные тенденции
    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm