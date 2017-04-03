Взрыв в метро Петербурга: что известно к вечеру 3 апреля

Сегодня, 3 апреля, в Петербурге произошла страшная трагедия – около 14:40 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» во втором вагоне метро произошел взрыв, при этом движение состава остановлено не было.

Читайте также:

Взрыв в метро Петербурга - ОНЛАЙН

Позднее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что решение машиниста не останавливать поезд было правильным. Это позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим. По ее словам, не исключено, что грамотные действия машиниста помогли избежать большего количества жертв.

По данным министерства здравоохранения РФ к 21:00, в результате теракта погибли 10 человек, около 40 получили ранения. «Фонтанка.ру» сообщает со ссылкой на неназванные источники, что погибли 14 человек. Среди пострадавших множество молодежи, были ранены в том числе дети.

Сразу после взрыва в метро было эвакуировано более 1,2 тыс. человек, была закрыта «синяя» ветра подземки, а спустя некоторое время и все станции метро Северной столицы. Его частично открыли лишь после восьми вечера – три линии работают сейчас в штатном режиме - «зеленая», «оранжевая» и «фиолетовая» ветка.

По «синей» ветке есть движение от «Купчино» до «Московской» и от «Петроградской» до станции «Парнас». В центре линия вторая линия до сих пор не работает. По «красной» ветке можно доехать от «Площади Восстания» до «Девяткино», от «Нарвской» до «Проспекта Ветеранов».

Сложная транспортная обстановка на дорогах сохраняется до сих пор – сейчас пятибалльные пробки (еще недавно они были 10 баллов), многие водители останавливаются на переполненных остановках и предлагают подвести.

Более того, сегодня в метро Петербурга мог прогреметь еще один мощнейший взрыв. На станции «Площадь Восстания» был обнаружен бесхозный предмет: мощность обезвреженного взрывного устройства составила 1 кг в тротиловом эквиваленте, то есть в три-пять раз мощнее той, что взорвалась в вагоне метро.

Вторая бомба была замаскирована под огнетушитель. В Ространснадзоре сформированы штабы по чрезвычайной ситуации. В ближайшее время будет проведена проверка петербургской подземки. В Петербурге объявлен трехдневный траур с 4 апреля.

Фото: Антон Ваганов / Reuters

По факту взрыва в метро Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 205 («Теракт») и 223.1 («Изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств») УК РФ. В розыск объявлены два человека. Один заложил бомбу в вагоне, другой оставил взрывное устройство на станции «Площадь Восстания». Сейчас полиция досматривает лиц неславянской внешности в кинотеатрах, на вокзалах и торговых центрах.

Читайте также:

Взрыв в метро Петербурга 3 апреля (ФОТО)

Родственникам погибших при взрыве в метро в Петербурге положены выплаты по 2,025 млн рублей. Об этом рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Федеральные каналы изменили сетку вещания, многие площадки Северной столицы отказываются от развлекательных мероприятий. Петербуржцы несут цветы к станции метро «Сенная площадь» в память о погибших. В столице цветы и свечи несут к Кремлю и к представительству правительства Петербурга в Москве. Заупокойные литии по погибшим в результате сегодняшнего взрыва в метро состоятся во всех петербургских храмах.

Президент России Владимир Путин сразу после взрыва сказал, что рассматривается несколько версий, в том числе терроризм. Ожидалось, что он даст развернутый комментарий после переговоров с Александром Лукашенко, однако на пресс-конференции не было ни слова сказано о взрыве и погибших.

Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»