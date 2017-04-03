Взрыв в метро Петербурга 3 апреля (ФОТО)

В метро Петербурга днем 3 апреля произошел взрыв - во втором вагоне поезда между станциями «Технологический институт» и «Сенная». По официальным данным, погибли 10 человек, ранены - более 10.

На «Площади Восстания» нашли неразорвавшееся взрывное устройство, его обезвреживают. По факту гибели людей в результате взрыва возбуждено уголовное дело. Пулково перешло на режим ЧС. Портал «Санкт-петербург.ру» ведет онлайн происходящего.

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Фото: vk.com/spb_today

Фото: Вадим Фролов / «Медуза»

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Фото: Антон Ваганов / Reuters