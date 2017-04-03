При взрыве в метро Петербурга погибли 14 человек. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники. Ранее было известно лишь о десяти погибших.

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Взрыв в метро Петербурга - ОНЛАЙН

По данным издания, тела десяти человек сейчас исследуют эксперты-криминалисты в вагоне, где произошел взрыв, и в тоннеле на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт».

Еще двое пострадавших скончались в Мариинской больнице. По словам пресс-секретаря стационара, их привезли уже в состоянии клинической смерти. Еще одна женщина скончалась в скорой в момент доставления в больницу, и ее тело привезли в морг на Екатерининском проспекте.

По предварительной информации, характер травм у погибших говорит о том, что СВУ было начинено металлическими шариками и гайками. Взрыв произошел около 14:40. В связи с терактом в петербургском метро объявлены в розыск два человека, пишет «Интерфакс».

«По подозрению в подготовке взрывов в розыск объявлены два человека: один из них - который заложил сработавшее впоследствии взрывное устройство в вагоне метро, а второй - оставивший бомбу на станции «Площадь восстания», - сказал источник агентства.