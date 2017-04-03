В Петербурге после взрыва частично открыли метро. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

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Взрыв в метро Петербурга - ОНЛАЙН

«Линии 3, 4, 5 открыты полностью («зеленая», «оранжевая» и «фиолетовая» ветка). По линии 2 («синяя» ветка) есть движение от «Купчино» до «Московской» и от «Петроградской» до станции «Парнас». В центре линия 2 не работает», - отметили в метро.

По линии 1 («красная» ветка) можно доехать от «Площади Восстания» до «Девяткино», от «Нарвской» до «Проспекта Ветеранов». Взрыв произошел около 14:40, погибло 14 человек. В связи с терактом в петербургском метро объявлены в розыск два человека.