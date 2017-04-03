В Петербурге объявлен трехдневный траур после взрыва в метро

В Петербурге с 4 апреля объявлен трехдневный траур после взрыва в метро. Глава российского Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что погибли 10 человек, пострадали 47.

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Взрыв в метро Петербурга - ОНЛАЙН

В данный момент жители столицы несут цветы и свечи к представительству правительства Петербурга в Москве в память о погибших. По данным ТАСС, у здания на улице Спиридоновка в центре Москвы появились красные гвоздики и розы.

Соболезнования в связи со взрывами в метро Петербурга уже выразили в посольстве США, глава МИД Бельгии, правительство ФРГ и посольство Германии в России. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила: "После новостей из Петербурга наши мысли вместе со всеми министрами иностранных дел ЕС обращены к народу России".

Тем временем, федеральные телеканалы меняют сетку вещания. Первый канал отменил показ развлекательных передач "Давай поженимся" и "Вечерний Ургант". Из-за трагических событий многие площадки Северной столицы отказываются от развлекательных мероприятий. Музей современного искусства "Эрарта" объявил об отмене заключительного сеанса Фестиваля юмора в рекламе "SmEX".

Также об отмене спектакля "Призрак оперы" в Доме Кочневой сообщает "Петербург-концерт". Организаторы фестиваля "Петроджаз" уведомляют об отмене концерта 2x2 Saxophone Quartet в клубе White Night Music Joint, который был запланирован на сегодня, и вечера Новоорлеанского джаза от Canal Street Band, назначенного на завтра. "Приют комедианта" перенес начало вечернего спектакля с 19:00 на 19:30.