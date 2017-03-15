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Кремль прокомментировал информацию о возможности «отпустить Улюкаева с миром»

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© Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

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Бывший министр экономического развития РФ был задержан при получении взятки в 2 млн долларов.

Кремль прокомментировал информацию о возможности «отпустить с миром» бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему об этом ничего не известно.

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«Вы знаете, идет следствие. И после того, как следствие посчитает достаточными основания для передачи дела в суд, точку в этой истории сможет поставить только суд», - цитирует «Дождь» Пескова.

При этом источники телеканала в Минэкономразвития утверждают, что бывший министр может избежать сурового приговора. Улюкаеву якобы могут переквалифицировать статью на более мягкую, например, на превышение полномочий.

Один из источников утверждает, что Путин не прочь «отпустить Улюкаева с миром» и спустить дело на тормозах. Однако президента пока останавливает довод силовиков, что состав преступления есть и оперативно доказан.

Улюкаев был задержан 14 ноября в офисе «Роснефти». Следственный комитет утверждает, что он был задержан с поличным при получении взятки в 2 млн долларов, которую он вымогал у «Роснефти» за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти». Своей вины Улюкаев не признает.

Источники «Дождя» также утверждают, что отставка Алексея Улюкаева планировалась еще до того, как он был задержан при получении взятки. Отставку Улюкаева в ведомстве начали обсуждать еще летом 2016 года. Тогда при формировании бюджета был взят за основу прогноз Минфина, а не Минэкономразвития

Улюкаев, заявили источники, пытался заручиться поддержкой президента по этом вопросу, однако тот выбрал вариант Минфина. После этого, заявил собеседник «Дождя», стало понятно, что Улюкаев уйдет в отставку в ближайшее время.

К отставке Улюкаева уже готовились и в правительстве. Днем 17 ноября - за несколько часов до ареста Улюкаева - премьер-министр поручил руководителю аппарата правительства начать поиск кандидатов на должность главы Минэкономразвития.

«Претензии были именно к работе Улюкаева, о коррупции речи не шло», - сообщил источник, добавив, что сменить главу Минэкономразвития планировалось до конца 2016 года. Увольнение Улюкаева, подчеркнул собеседник «Дождя», напрашивалось: он много болел и постоянно пропускал совещания, поссорился с коллегами по правительству и был под колпаком у спецслужб. Сейчас Улюкаев находится под домашним арестом.

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