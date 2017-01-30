Суд оставил экс-министра Улюкаева под домашним арестом

Московский городской суд признал законным продление срока домашнего ареста бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки в 2 млн долларов.

Следователь на заседании заявил, что Улюкаев, находясь на свободе, может покинуть пределы Российской Федерации, уничтожить доказательства по делу, а также, обладая связями, может оказать влияние на свидетелей, в том числе на своих бывших подчиненных, сообщает ТАСС.

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Защита бывшего министра просила отменить постановление о домашнем аресте. Также адвокат Лариса Каштанова просила изменить наложенные судом ограничения в рамках домашнего ареста, а именно разрешить ежедневные прогулки, посещение больницы, а также разрешить няне посещать его малолетнюю дочь. Суд отклонил прошения защиты.

В начале января суд продлил срок домашнего ареста Алексея Улюкаева до 15 апреля. При этом суд не разрешил экс-главе Минэкономразвития под домашним арестом прогулки и посещение врачей. В тот же день, 10 января, стало известно, что показания против Улюкаева дали его подчиненные и сотрудники Росимущества. На следующий день появилась информация, что суд арестовал у экс-минстра имущество в размере не менее 564 млн рублей.

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября в офисе "Роснефти". Следственный комитет утверждает, что он был задержан с поличным при получении взятки в 2 млн долларов, которую он вымогал у "Роснефти" за положительную оценку сделки по приватизации "Башнефти". Своей вины Улюкаев не признает.