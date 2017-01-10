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Суд продлил домашний арест экс-министра Минэкономразвития Улюкаева

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Улюкаев в Басманном суде Москвы, 10 января 2017 года
© Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»

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При этом ему запретили прогулки и посещение врачей, няне детей Улюкаева также запрещено посещать его квартиру.

Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева до 15 апреля. Об этом сообщает «Газеты.Ru».

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Ранее сообщалось, что в суд поступило ходатайство следствия о продлении обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

При этом суд не разрешил экс-главе Минэкономразвития под домашним арестом прогулки и посещение врачей. Няне детей Улюкаева также запрещено посещать его квартиру.

«Наложенные ранее запреты сохранить. Запретить обвиняемому покидать пределы квартиры без разрешения следователя, пользоваться любыми средствами связи, кроме номеров экстренных служб, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, следователей, защитников и сотрудников ФСИН», - огласила решение судья Елена Ленская.

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября в офисе «Роснефти». Следственный комитет утверждает, что он был задержан с поличным при получении взятки в 2 млн долларов, которую он вымогал у «Роснефти» за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти». Своей вины Улюкаев не признает.

На следующий день суд посадил Улюкаева под домашний арест. Вечером того же дня президент РФ Владимир Путин освободил его от должности. На должность министра экономического развития Путин назначил Максима Орешкина, который ранее занимал пост заместителя министра финансов.

Сегодня, 10 января, также стало известно, что показания против Улюкаева дали его подчиненные и сотрудники Росимущества. В СК считают, что бывший министр Минэкономразвития может надавить на свидетелей обвинения.

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