СКР назвал размер арестованного имущества Улюкаева

У бывшего главы Миниэкономразвития РФ Алексея Улюкаева суд арестовал имущество в размере не менее 564 млн рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова.

Краснов сообщил, что по ходатайству следователей центрального аппарата СКР суд арестовал 15 объектов недвижимости. Ранее сообщалось, что у Улюкаева арестовали десять земельных участков и жилой дом.

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Зампредседателя СКР добавил, что у следователей имеются фото- и видеоматериалы задержания бывшего министра экономического развития, однако "в данном конкретном случае следствие посчитало нецелесообразным их распространение в СМИ".

"А мнение следователя в соответствии с уголовно-процессуальным законом должны учитывать все", — заявил Краснов.

Накануне, 10 января, стало известно, что суд продлил срок домашнего ареста Алексея Улюкаева до 15 апреля. При этом суд не разрешил экс-главе Минэкономразвития под домашним арестом прогулки и посещение врачей. Также во вторник сообщалось, что показания против Улюкаева дали его подчиненные и сотрудники Росимущества.

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября в офисе "Роснефти". Следственный комитет утверждает, что он был задержан с поличным при получении взятки в 2 млн долларов, которую он вымогал у "Роснефти" за положительную оценку сделки по приватизации "Башнефти". Своей вины Улюкаев не признает.