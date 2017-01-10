В Минэкономразвитии и Росимуществе дали показания против Улюкаева

Показания против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева дали его подчиненные, а также сотрудники Росимущества. Об этом на заседании Басманного суда по продлению домашнего ареста Улюкаеву заявил следователь Роман Нестеров.

Читать также:

Задержание Улюкаева: главное о крупнейшем коррупционном деле России

По данным РИА «Новости», представитель СК добавил, что Улюкаев может надавить на свидетелей обвинения. Улюкаев не согласился с этим утверждением и попросил отпустить его под подписку о невыезде.

В суде Нестеров рассказал, что следствие располагает записью телефонных переговоров Улюкаева, для которой нужно провести фонографическую экспертизу. О каком именно разговоре идет речь, следователь не уточнил.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в основу дела против бывшего министра легли его переговоры с главой одного из госбанков, во время которых Улюкаев жаловался на отсутствие денежной благодарности за свою работу.

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября в офисе «Роснефти». Следственный комитет утверждает, что он был задержан с поличным при получении взятки в 2 млн долларов, которую он вымогал у «Роснефти» за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти». Своей вины Улюкаев не признает.

На следующий день суд посадил Улюкаева под домашний арест. Вечером того же дня президент РФ Владимир Путин освободил его от должности. На должность министра экономического развития Путин назначил Максима Орешкина, который ранее занимал пост заместителя министра финансов.

Читайте также:

«Взяточник» года: топ-10 громких коррупционных скандалов 2016