  • 22 Февраль 2017
USD 22.02.2017 57.8590 -0.2377
USD ММВБ 12:17 57.50930  
EUR 22.02.2017 61.2090 -0.4897
EUR ММВБ 12:17 60.6610  
Нефть($) 22.02.2017 56.58 0.16
Нефть(p) 22.02.2017 3273.66 -4.16

Верховный суд постановил освободить Ильдара Дадина

Автор:


© Фото: Вячеслав Прокофьев / Коммерсантъ

Темы дня

Теперь Дадин может обратиться в суд с иском о компенсации за незаконное уголовное преследование.

Президиум Верховного суда отменил приговор Ильдару Дадину, который первым в России был осужден за неоднократные нарушения правил проведения митингов. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Уголовное дело в отношении Дадина прекратить, освободить его из-под стражи и признать право на реабилитацию", - огласил решение один из судей президиума. Теперь Дадин может обратиться в суд с иском о компенсации за незаконное уголовное преследование.

Ранее Конституционный суд признал статью 212.1 УК, по которой осужден Дадин, соответствующей Конституции, отклонив жалобу Дадина. При этом суд постановил пересмотреть его дело.

На сегодняшнем заседании как заместитель генпрокурора Леонид Коржинек, так и адвокаты просили закрыть уголовное дело и освободить осужденного из-под стражи.

По словам Коржинека, последнее решение суда о привлечении Дадина к административной ответственности на момент возбуждения уголовного дела не вступило в законную силу, поэтому дело заводить было нельзя.

Дадина четыре раза задерживали за нарушения порядка на митингах, в последний раз - 5 декабря 2014 года, каждый раз его привлекали к административной ответственности. В итоге он первым в России был осужден по статье 212.1 УК РФ на 2,5 года., ему оставалось отсидеть пять месяцев.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Как провести День защитника Отечества в Петербурге

    Фестиваль военно-исторической реконструкции, комедийный спектакль, массовый забег, мужской фестиваль и, конечно же, праздничный салют. "Санкт-Петербург.ру" узнал, где 23 февраля можно ярче всего ощутить атмосферу Дня защитника Отечества.

    читать далее →

    Масленица - 2017: лучшие места в Петербурге для провода зимы

    Ярмарки, прыжки через костры, хороводы, катания с горок, концерты и, конечно же, сжигание чучела. «Санкт-Петербург.ру» собрал различные городские площадки, где с размахом и весельем будет праздноваться Масленица.

    читать далее →

    Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

    В Северной столице сохранилось не так мало деревянных зданий и особняков, которые смогли дожить до наших дней. "Санкт-Петербург.ру" составил список выдающихся произведений деревянного зодчества.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Трудности перевода: кто дублирует звезд и что остается за кадром

    Чьими голосами в России говорят Бенедикт Камбербетч, Джонни Депп и Леонардо Ди Каприо, чем актер дубляжа должен быть похож на свой голливудский прототип и как озвучивают любовные сцены.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.02.17
    Фотосток Depositphotos — полезный ресурс для фотографов и сайтов, ищущих хорошие снимки
    20.02.17
    WestComp поможет выбрать отличное оборудование и существенно сэкономить
    20.02.17
    Рассрочка от застройщика: преимущества и подводные камни
    15.02.17
    Чем привлекателен хостинг и не только от "2domains"
    09.02.17
    Что такое гироскутер и в чём его преимущества?
    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее
    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm