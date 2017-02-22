Верховный суд постановил освободить Ильдара Дадина

Президиум Верховного суда отменил приговор Ильдару Дадину, который первым в России был осужден за неоднократные нарушения правил проведения митингов. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Уголовное дело в отношении Дадина прекратить, освободить его из-под стражи и признать право на реабилитацию", - огласил решение один из судей президиума. Теперь Дадин может обратиться в суд с иском о компенсации за незаконное уголовное преследование.

Ранее Конституционный суд признал статью 212.1 УК, по которой осужден Дадин, соответствующей Конституции, отклонив жалобу Дадина. При этом суд постановил пересмотреть его дело.

На сегодняшнем заседании как заместитель генпрокурора Леонид Коржинек, так и адвокаты просили закрыть уголовное дело и освободить осужденного из-под стражи.

По словам Коржинека, последнее решение суда о привлечении Дадина к административной ответственности на момент возбуждения уголовного дела не вступило в законную силу, поэтому дело заводить было нельзя.

Дадина четыре раза задерживали за нарушения порядка на митингах, в последний раз - 5 декабря 2014 года, каждый раз его привлекали к административной ответственности. В итоге он первым в России был осужден по статье 212.1 УК РФ на 2,5 года., ему оставалось отсидеть пять месяцев.