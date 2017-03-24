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За пикет у колонии Ильдара Дадина активистку оштрафовали на 10 тыс. рублей

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© Фото: nemtsov-most.org

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Ее обвинили в нарушении границ, которые нигде не опубликованы.

Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал активистку Варвару Михайлову, которая участвовала в пикете в Сегеже у колонии Ильдара Дадина.

Ее защитник Динар Идрисов сообщил, что Михайлову оштрафовали за нарушение той нормы, которая нигде не опубликована, сообщает "Фонтанка".

Он пояснил, что в законе о митингах прописано, что на территориях, прилегающих к границам колоний, нельзя устраивать акции. При этом сами границы колонии в Сегеже прописаны в неопубликованном документе.

В итоге Михайловой суд назначил наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей. Схожие штрафы на этой неделе получили три активистки, задержанные 8 марта на акции на Невском проспекте.

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Также штраф получил оппозиционер и блокадник Игорь Андреев, более известный жителям Северной столицы как Степаныч. Он был обвинен в нарушении закона из-за того, что перемещался во время одиночного пикета на акции памяти убитого правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

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