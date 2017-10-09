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На Дворцовой задержаны 20 активистов, которые пытались там переночевать

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© Фото: Reuters

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Среди собравшихся на площади был замечен Ильдар Дадин.

Накануне вечером, 9 октября, на Дворцовой площади были задержаны два десятка активистов движения "Весна" и "Артподготовка", которые планировали там переночевать.

Активисты находились на площади с 15:00 – их было около 30 человек. Они планировали устроить акцию за конкурентные выборы. Среди них был замечен активист Ильдар Дадин, который оказался в Петербурге проездом.

В какой-то момент к протестующим подошел вице-губернатор Константин Серво и призвал их идти домой, передает "Фонтанка". При этом в штабе Навального заявили, что это частная инициатива и не имеет отношения к их акции, которая прошла в субботу, 7 октября.

При этом оппозиционер Александр Расторгуев заявил, что активистам помешали провокаторы. "Они планировали провести там всю ночь", — отметил Расторгуев. Однако, по его словам, им помешали трое провокаторов, которые пришли на площадь и начали выкрикивать лозунги, оскорбляющие президента.

"После этого полиция повязала наших активистов и провокаторов. Провокаторов уже отпустили. А наших ребят пересадили из одного автозака в другой и везут в неизвестном направлении", — приводит его слова "Росбалт".  

Всего в автозаках оказались около 20 человек.

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