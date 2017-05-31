Дадину присудили два млн рублей за незаконное уголовное преследование

Железнодорожный суд Московской области присудил оппозиционеру Ильдару Дадину два млн рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает "Интерфакс" из зала суда.

"Суд постановил: иск Дадина Ильдара Ильдусовича удовлетворить частично, взыскать с министерства финансов РФ за счет казны РФ два млн двести рублей", - сказала судья Ольга Петухова.

Ранее активист обратился в суд с иском на 5 млн рублей в качестве компенсации, начиная с момента его задержания 30 января 2015 года.

Осужденный за неоднократные нарушения правил проведения митингов Дадин был освобожден из колонии в Алтайском крае 26 февраля после того, как Верховного суда отменил приговор. Дадин был осужден по этой статье первым в России. Защита активиста пожаловалась в ЕСПЧ на незаконное содержание в колонии.

Конституционный суд РФ, рассматривая жалобу Дадина на закон о митингах, не нашел в самой статье Уголовного кодекса РФ противоречий с Конституцией. Однако КС указал на необходимость более четкого разграничения между уголовной и административной ответственностью за нарушения правил проведения митингов.