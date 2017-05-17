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Минюст не планирует исправлять "статью Дадина" о митингах

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© Фото: life.ru

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Ранее сообщалось, что Минюст готовит предложения об изменении статьи 212.1 УК РФ

Министерство юстиции России пока не планирует вносить поправки в закон о митингах в связи с решением Конституционного суда по делу активиста Ильдара Дадина. ОБ этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу ведомства Александра Коновалова.

"Каких-то планов по подготовке поправок сейчас нет. Но постановление Конституционного суда по делу Дадина и не предусматривало внесение поправок", - отметил Коновалов.

Ранее "Известия" сообщили, что Минюст готовит предложения об изменении статьи 212.1 УК РФ, по которой ранее был осужден активист Ильдар Дадин.

Осужденный за неоднократные нарушения правил проведения митингов активист Дадин был освобожден из колонии в Алтайском крае 26 февраля после того, как Верховного суда отменил приговор. Дадин был осужден по этой статье первым в России. Защита активиста пожаловалась в ЕСПЧ на незаконное содержание в колонии.

Конституционный суд РФ, рассматривая жалобу Дадина на закон о митингах, не нашел в самой статье Уголовного кодекса РФ противоречий с Конституцией. Однако КС указал на необходимость более четкого разграничения между уголовной и административной ответственностью за нарушения правил проведения митингов.

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