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Статью о митингах могут смягчить

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© Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

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Ранее по ней был осужден активист Ильдар Дадин.

Минюст готовит предложения об изменении статьи 212.1 УК РФ, по которой ранее был осужден активист Ильдар Дадин, сообщат «Известия».

Замглавы ведомства Дмитрий Аристов сообщил изданию, что разработка изменений займет около трех месяцев. В результате может быть принято решение о возможных поправках.

Он также добавил, что ведомство получило письмо правительства с поручением изучить постановление Конституционного суда (КС) России, которое касается этой статьи.

После широкого общественного обсуждения «дела Дадина» в Госдуме заявляли, что предложения о корректировке закона должно подготовить Министерство юстиции.

Осужденный за нарушения правил проведения митингов активист Дадин был освобожден из колонии в Алтайском крае 26 февраля. Ранее президиум Верховного суда отменил приговор активисту, который первым в России был осужден за неоднократные нарушения правил проведения митингов.

Презже Конституционный суд признал статью 212.1 УК, по которой осужден Дадин, соответствующей Конституции, отклонив жалобу Дадина. При этом суд постановил пересмотреть его дело.

Как стало известно позже, защита активиста пожаловалась в ЕСПЧ на незаконное содержание в колонии.

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