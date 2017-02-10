Конституционный суд постановил пересмотреть дело Ильдара Дадина

Конституционный суд постановил пересмотреть дело активиста Ильдара Дадина. Инстанция приняла такое решение в пятницу, 10 февраля.

Отбывающему наказание активисту могут изменить статью уголовного кодекса, по которой он был осужден.

«Законодателю предложено внести в статью (УК РФ) соответствующие изменения. Вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру», — говорится в решении суда.

Читать также:

На петербургской акции против пыток в тюрьмах задержали двух активистов

При этом ранее в пятницу, 10 февраля, КС РФ постановил, что уголовная ответственность за нарушение правил при организации митингов и участии в них конституционна и не нарушает прав человека.

Таким образом, суд отклонил жалобу Дадина на статью 212.1 УК РФ, которую ввели в июле 2014 года. Он стал первым осужденным по новой статье.

Прежде Дадина четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушения порядка проведения митинга. Последнее его задержание произошло в конце 2014 года. Позже гражданского активиста осудили на 2,5 года колонии.