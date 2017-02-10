Смольный объявил тендер на достройку электродепо «Южное». Максимальная цена государственного контракта составляет 5,46 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Будущему подрядчику предстоит достроить депо, а также утроить электрические и инженерные сети в отстойно-ремонтном корпусе, мотовозном и электровозном цехе, цехе восстановительной окраски и сушки вагонов, цехе обточки колесных пар, на складе запасных агрегатов и узлов, и в помещениях подсобного и обслуживающего назначения.

Кроме того, госконтрактом предусмотрено выполнение работ на объектах энергетического хозяйства, объектах транспортного хозяйства и связи, а также дорожные работы и благоустройство прилегающей территории. Согласно контракту, все это должно быть сделано во втором квартале 2018 года.

Заявки от желающих получить контракт начнут приниматься 14 февраля, уже через неделю, 21 февраля, комиссия озвучит компанию, которая займется достройкой электродепо «Южное».

В середине декабря 2016 года правительство Петербурга в одностороннем порядке расторгло госконтракт с АО «Корпорация «Трансстрой» на строительство электродепо «Южное». Среди причин расторжения контракта - отставание от сроков строительства инженерных сетей, административно-бытового корпуса, топливозаправочного пункта. Компания не успела до ноября накрыть кровлей и пустить отопление в двух отстойно-ремонтных корпусах и столовой.

«Трансстрою» также вменяется некачественное выполнение работ. Сумма непогашенного аванса со стороны «Трансстроя» составляет 359 млн рублей. Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин заявил, что разрыв контракта с «Трансстроем» не повлияет на запуск станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная», которые являются частью Фрунзенского радиуса.