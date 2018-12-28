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Смольный: Новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют до 27 мая 2019 года

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© Фото: Instagram / @metrospbphoto

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Изначально станции обещали сдать к 20 декабря 2018 года, но из-за финансовых проблем открытие пришлось перенести.

Три станции Фрунзенского радиуса петербургского метро, «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», должны открыться для пассажиров до 27 мая 2018 года. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ответ комитета по развитию транспортной инфраструктуры Павлу Швецу, помощнику депутата Оксане Дмитриевой.

В ведомстве отметили, что по данным на 26 декабря «Метрострой» не погасил аванс на 1,8 млрд рублей. За это власти города оштрафуют компанию.

Новые станции «фиолетовой» ветки метро обещали открыть до 20 декабря 2018 года. В октябре Смольный продлил контракт на строительство станций до мая 2019 года, что объяснил необходимостью завершения финансовых вопросов. Позднее срок сдачи депо «Южное», которое будет обслуживать радиус, перенесли на период позднее второй половины января 2019 года. 

В конце ноября власти Петербурга заявили, что намерены расторгнуть контракт с «Метростроем», если та не завершит строительство станций до 20 декабря. Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов отметил, что работа с компанией продолжится, чтобы погасить многомиллионные долги по зарплате перед рабочими.

В среду, 26 декабря, сотрудники устроили забастовку в тоннеле строящейся станции метро «Театральная». Власти пообещали выплатить 390 млн рублей, но подчеркнули, что могут быть задержки, потому что на счета наложены ограничения налоговой инспекцией, поэтому в ближайшее время с них должны списать 790 млн рублей.

Позднее вице-губернатор Николай Бондаренко заявил, что компания «Метрострой» должна различным организациям в общей сложности 23 млрд рублей. Беглов назвал безобразием ситуацию с зарплатами, добавив, что первые сотрудники уже получили деньги.

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