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«Метрострой» подал иски к Смольному на 2 млрд рублей

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© Фото: «Яндекс»

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Компания считает, что власти Петербурга повлияли на срыв сроков сдачи новых станций метро.

Компания «Метрострой» подала в суд два иска, в которых требует с властей Петербурга почти 2 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте «Электронное правосудие».

«Метрострой» хочет отсудить около 1,2 млрд рублей у комитета по строительству, а также 849 млн рублей у Дирекции транспортного строительства.

По предварительной информации, требования компании частично связаны со строительством новых станций «фиолетовой» ветки метро – «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». «Метрострой» не мог длительное время получить рабочую документацию для начала строительства, сообщает «Фонтанка».

Новые станции «фиолетовой» ветки метро обещали открыть до 20 декабря 2018 года. В октябре Смольный продлил контракт на строительство станций до мая 2019 года, что объяснил необходимостью завершения финансовых вопросов. Позднее срок сдачи депо «Южное», которое будет обслуживать радиус, перенесли на период позднее второй половины января 2019 года. 

В конце ноября власти Петербурга заявили, что намерены расторгнуть контракт с «Метростроем», если та не завершит строительство станций до 20 декабря. Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов отметил, что работа с компанией продолжится, чтобы погасить многомиллионные долги по зарплате перед рабочими.

В среду, 26 декабря, сотрудники устроили забастовку в тоннеле строящейся станции метро «Театральная» из-за проблем с получением зарплат. Беглов назвал безобразием ситуацию с зарплатами. Все рабочие получили деньги перед Новым годом.

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