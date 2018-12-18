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Открытие станции метро «Горный институт» перенесли с 2019 на 2021 год

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© Фото: Instagram / @metrospbphoto

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Строительство нового участка «оранжевой» линии затормозилось из-за проектных проблем и необходимости проведения историко-археологических раскопок.

Открытие станции метро «Горный институт» и участка «оранжевой» линии от «Спасской» перенесли с осени 2019 года на 2021 год. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

«Горный институт», «Театральная» и тоннели между ними в настоящее время готовы лишь на 31,2%. «Так, на «Горном институте» проект стартового котлована под щит, который сейчас монтируется для проходки наклонного хода, был скорректирован, так как по первоначальному проекту ТПМК (тоннелепроходический комплекс, – прим. ред.) просто не помещался в котловане. На этом строители потеряли семь месяцев», – заявили в «Метрострое».

В компании отметили, что отставание на всем участке связано с запретом на проведение работ от Министерства культуры РФ. Чиновники заявили о необходимости историко-археологических раскопок и экспертизы участка под Театральной площадью. Это затормозило строительство примерно на полтора года.

Ранее Смольный опубликовал новую схему развития петербургского метро. Помимо прочего, в ней утверждается перенос создания кольцевой линии на конец 2020-х годов.

В Петербурге нередко задерживается открытие новых станций метро. Объекты Фрунзенского радиуса, «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», обещали открыть до 20 декабря 2018 года. В октябре Смольный продлил контракт на строительство станций до мая 2019 года, что объяснил необходимостью завершения финансовых вопросов. Позднее срок сдачи депо «Южное», которое будет обслуживать радиус, перенесли на период позднее второй половины января 2019 года. 

В конце ноября власти Петербурга заявили, что намерены расторгнуть контракт с «Метростроем», если та не завершит строительство станций до 20 декабря.

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