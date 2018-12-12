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Смольный утвердил новый план развития метро до 2030 года

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© Фото: Instagram / @metrospbphoto

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Открытие первого участка кольцевой линии перенесли к концу следующего десятилетия.

Власти Петербурга утвердили новый план развития метро. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 2020 по 2022 год будет завершен только один участок Красносельско-Калининской линии – от станции метро «Юго-Западная» до «Путиловской». Отрезок от «Сосновой Поляны» до «Обводного канала» возведут к 2027 году. Остальную часть до станции «Ручьи» будут строить после 2030 года.

В плане линии появились две промежуточные станции – «Улица Доблести» и «Брестская». До 2025 года будет готово депо «Красносельское».

Станцию «Кудрово», новую конечную «оранжевой» линии, построят к 2023-2025 годам. В это же время появится продолжение «зеленой» ветки на север – станции «Туристская» и «Шуваловский проспект», последняя будет переходом на «фиолетовую» линию.

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В 2026-2027 годах на юге «красной» ветки появятся «Александрино» и «Проспект Маршала Жукова». Строительство участка кольцевой линии от «Большого проспекта» до «Лесной» завершится в 2028-2030 годах. Ранее ее собирались сдать в период 2023-2028 годов.

На схеме также появились вторые вестибюли станций «Василеостровская», «Приморская», «Балтийская», «Пионерская», «Проспект Просвещения», «Горный институт» и «Проспект Большевиков».

Три станции Фрунзенского радиуса метро, «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», обещали открыть до 20 декабря 2018 года. В октябре Смольный продлил контракт на строительство станций до мая 2019 года, что объяснил необходимостью завершения финансовых вопросов. Позднее срок сдачи депо «Южное», которое будет обслуживать радиус, перенесли на период позднее второй половины января 2019 года. 

В конце ноября власти Петербурга заявили, что намерены расторгнуть контракт с «Метростроем», если та не завершит строительство станций до 20 декабря.

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