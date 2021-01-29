Больше всего вакансий Петербурга размещают работодатели у станций метро "Петроградская" и "Московская"

Самое большое число вакансий публикуют компании с Московско-Петроградской линии метро. Об этом Санкт-Петербургу.ру сообщили аналитики hh.ru по Северо-Западу.

По их данным, почти каждая пятая вакансия в Петербурге, опубликованная за последний месяц, территориально относилась к этой линии метро.

Больше всего вакансий было размещено с упоминанием станций «Петроградская» и «Московская».

На станциях Кировско-Выборгской ветки метро находятся 14% вакансий. Самыми «нагруженными» стали «Площадь Ленина» и «Чернышевская».

Кроме того, 10% предложений будут интересны соискателям, отдающим предпочтение зеленой линии петербургского метро. Здесь чаще всего упоминаются в вакансиях станции «Василеостровская» и «Маяковская».

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