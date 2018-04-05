Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии для жителей Петербурга к апрелю 2018 года. Рынок труда Северной столицы проанализировала служба исследований HeadHunter.

Первое место в рейтинге занимает «Коммерческий директор (производство)» с зарплатой до 350 тыс. рублей.

Следом за ним идут «Клиентский менеджер по работе с состоятельными клиентами БКС Ультима (Private Banking)» с зарплатой от 300 тыс. рублей и «Руководитель строительной организации» с зарплатой от 300 тыс. рублей.

В первую пятерку вошли «Финансовый директор (строительство, недвижимость)» с зарплатой от 300 тыс. рублей и «Директор по развитию (услуги для бизнеса)» с зарплатой от 250 до 350 тыс. рублей.

На шестом месте обосновалась вакансия «Врач стоматолог-ортопед» с зарплатой от 300 тыс. рублей, на седьмом – «Юрист по международному праву» (до 300 тыс.), на восьмом – «Руководитель проекта (услуги для бизнеса» (до 300 тыс.).

В топ-10 вошли «Senior Java Developer (информационные технологии)» (от 240 тыс.) и «Senior JavaScript-разработчик» (от 200 до 300 тыс.). В ходе исследования было проанализировано более 37 тыс. вакансий, созданных на HeadHunter работодателями в Петербурге в период с 1 по 31 марта 2018 года.

В целом, количество вакансий в Северной столице увеличилось на 27% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, резюме – на 22%. Средняя предлагаемая зарплата в феврале в Петербурге составила 41 тыс. рублей.

«Остро ощущается нехватка кадров в сферах страхования, консультирования, инсталляции и сервиса. Также в дефиците у петербургских работодателей IT-специалисты и медицинские работники», – рассказали в HeadHunter.

Самая сложная конкурентная обстановка в следующих профобластях: «Высший менеджмент» (17 резюме на 1 вакансию), «Государственная служба» (17/4), «Начало карьеры, студенты» (15/9), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (12/1), «Добыча сырья» (11/8).

Большую часть рынка вакансий в Петербурге – 29% от общего количества предложений о работе в августе – занимает сфера «Продажи», еще 18% вакансий приходится на профобласть IT и 11% – на «Производство».

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