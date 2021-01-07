В первые дни января около 90 тыс. петербуржцев сменили место работы

С 1 по 7 января 2021 года более 88 тысяч жителей Санкт-Петербурга сменили род своей деятельности и обновили резюме для поиска нового места работы.

Аналитики крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter сообщили, что в основном горожане ищут вакансии в сферах «Начало карьеры», «Административный персонал», «Продажи», «Транспорт и логистика», «Производство», а также «ИТ, телеком».

Отмечается, что большая часть искателей работы являются мужчины. Они составляют 51% от общего числа соискателей. Каждый второй житель Петербурга имеет опыт работы более шести лет