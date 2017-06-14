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Стала известна самая высокооплачиваемая вакансия в Петербурге

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© Фото: АБН

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Средняя предлагаемая зарплата остается прежней – 40 тыс. рублей.

На одно вакантное место в Петербурге по-прежнему в среднем претендуют 8 человек.  Об этом говорится в исследовании рынка труда в Северной столице, которое провели в HeadHunter.

ТОП-5 наиболее востребованных сфер у работодателей не меняется с начала 2016 года. Больше всего вакансий размещено в проф. областях: «Продажи» (30% от общего количества вакансий), «ИТ, телеком» (17%), «Производство» (11%), «Начало карьеры, студенты» (9%), «Административный персонал», «Маркетинг, реклама, PR», «Строительство, недвижимость», «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» (по 8%).

Что касается роста предложений о работе в отдельных сферах, то наибольший прирост предложений о работе год к году в Петербурге отмечен в профессиональных областях «Высший менеджмент» (+50% год к году), «Консультирование» (+47%), «Автомобильный бизнес» (+46%), «Страхование» (+45%). То есть в этих сферах работодатели стали активнее размещать вакансии.

Средняя предлагаемая в вакансиях зарплата осталась на уровне апрельского показателя и составила 40 тыс. рублей, что совпадает со средним уровнем ожидаемой заработной платы, судя по данным резюме соискателей.

Самая высокооплачиваемая вакансия в настоящий момент в Петербурге – «Директор по продажам» с зарплатой от 350 тыс. рублей. 

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