Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге к сентябрю 2017 года. Рынок труда Северной столицы проанализировала служба исследований HeadHunter.

Первое место в рейтинге занимает «Заместитель генерального директора по производству (Объекты нефтегазового комплекса)» с зарплатой от 500 тыс. рублей.

Следом за ним идут «Директор по производству» с зарплатой от 350 тыс. рублей и «Руководитель проектов (строительство, недвижимость)» с зарплатой от 350 тыс. рублей.

В первую пятерку также вошли «Менеджер Kotlin (информационные технологии)» с зарплатой от 300 тыс. рублей и «Директор юридического департамента» с зарплатой от 300 тыс. рублей.

На шестом месте обосновалась вакансия «Заместитель финансового директора» (от 250 тыс.), на седьмом - «Директор по персоналу» (от 250 тыс.), на восьмом - «Senior Frontend Developer (JIRA, Confluence)» с зарплатой от 240 тыс. рублей.

В топ-10 также вошли «Финансовый Директор» (от 250 до 300 тыс.) и «IOS developer» (от 220 тыс.). В ходе исследования было проанализировано более 35 тыс. вакансий, созданных на HeadHunter работодателями в Петербурге в период с 1 по 31 августа 2017 года.

В целом, количество вакансий в Северной столице возросло на 11% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата в августе в Петербурге составила 40 тыс. рублей.

Сложнее конкурентная обстановка в следующих профобластях: «Государственная служба, НКО», «Высший менеджмент», «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Начало карьеры, студенты» и «Добыча сырья».

Большую часть рынка вакансий в Петербурге – 30% от общего количества предложений о работе в августе – занимает сфера «Продажи», еще 16% вакансий приходится на профобласть «ИТ, телеком» и 11% - на «Производство». Каждое десятое предложение о работе, размещенное в Петербурге, относится к профобласти «Начало карьеры, студенты».