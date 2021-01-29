Михаил Ефремов устроился в колонии на работу

Отбывающий наказание за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов устроился работать в пошивочный цех колонии в Белогородской области. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.



Актер отнесся к новой работе с юмором. Так, он шутил, что в цехе играет роль Зевса — мечет молнии, правда, в одежду. В свободное время Ефремов читает.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Михаил Ефремов осужден на 7 лет лишения свободы за смертельное ДТП. Актер выехал на встречку в состоянии алкогольного опьянения в июне 2020 года. При столкновении с другим авто погиб его водитель.