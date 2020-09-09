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Короткометражка «Процесс» с Михаилом Ефремовым вышла в прокат

Автор:

pixabay.com

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Фильм, где актер сыграл последнюю роль перед обвинительным приговором, покажут 9 сентября.

В эфире телеканала «Дождь» режиссер Сергей Кальварский заявил, что премьера короткометражной кинокартины с участием Михаила Ефремова запланирована на 9 сентября.

По словам кинематографиста, выход фильма планировался на более ранний срок, однако был отложен из-за «аварии, следствия, суда», участником которых стал исполнитель главной роли. «Когда в процессе над Мишей поставлена точка, самое время показать наш фильм „Процесс“, который тоже посвящен совсем другому суду, выдуманному, но отражающему наши реалии», — отметил Кальварский.

Сюжет короткометражки «Процесс» рассказывает о судебном заседании, которое проходит в формате видеоконференции в Zoom. Михаил Ефремов сыграл в картине роль адвоката. Это была последняя роль актера перед обвинительным приговором.

Смертельное ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Экспертиза показала, что актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. От полученных травм водитель отечественного авто скончался в больнице.

Суд над Ефремовым состоялся вчера, во вторник, 8 сентября. Актера признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и водительских прав сроком на три года. Также он должен выплатить сыну погибшего компенсацию в размере 800 тысяч рублей. Актера взяли под стражу прямо в зале суда.

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