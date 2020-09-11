В СИЗО рассказали, как ведет себя Ефремов

Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева рассказала о том, как ведет себя актер Михаил Ефремов в СИЗО.
Она сообщила, пишет РИА Новости, что на Ефремова никто не жалуется и претензий на него нет ни у сокамерников, ни у охраны.
По словам Меркачевой, он не вел себя снобски или вызывающе.
Она отметила, что чтобы получить смягчение срока, Ефремов должен показать настоящее покаяние.
Напомним, суд признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Его приговорили к восьми годам тюрьмы.