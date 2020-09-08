Свидетели защиты Ефремова могут также отправиться за решетку.

В случае, если выяснится, что показания выступающих в защиту Михаила Ефремова окажутся ложными, им придется отправиться в колонию в след за Михаилом. Напомним, что сегодня актера приговорили к восьми годам общего режима. ДТП произошло три месяца назад, 8 июня 2020 года, все эти месяцы Ефремов провел под домашним арестом.

Заседания многократно переносили, потому что сообщали о заминировании зала суда, а также актера увозили на скорой с подозрениями на инфаркт и инсульт. Михаила обвиняют в вождении в нетрезвом виде и убийстве по неосторожности. Ему грозил срок 11 лет, однако судья учла смягчающие обстоятельства и вынесла приговор сроком в 8 лет.

Защита не увенчалась успехом, так как никаких достоверных доказательств не было предоставлено. Несколько персон утверждало, что актер не был за рулем и что он не виноват. Однако кроме слов доказательств не было, теперь им грозит уголовное наказание за дачу ложных показаний.