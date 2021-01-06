Джигурда рассказал о намерении доказать невиновность Ефремова в смертельном ДТП

По словам Актера Никиты Джигурды, он будет добиваться признания актера Михаила Ефремова невиновным в ДТП, жертвой которого стал Сергей Захаров. Джигурда отмечает, что собирает все документы, не принятые в суде первой инстанции, которые доказывают то, что автомобилем в роковую ночь управлял не Ефремов.

Все доказательства будут предоставлены Джигурдой в суде с целью добиться освобождения Ефремова из тюрьмы.

Напомним, авария, которая привела к гибели Сергея Захарова, произошла 8 июня у Смоленской площади в Москве. Захаров скончался в больнице от потери крови. ДТП повлекло собой затянувшееся судебное разбирательство, в результате которого Ефремов был приговорен к 7,5 годам заключения в колонии общего режима.