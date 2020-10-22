Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову

Московский городской суд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову. Ранее он был приговорен к восьми годам колонии по делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.

В сентябре суд установил, что в момент ДТП Михаил Ефремов находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. Ефремов признал свою вину и раскаялся в содеянном. Тем не менее, приговор был обжалован защитой, которая изначально добивалась замены реального срока наказанием, не предполагающим лишения свободы. Смягчающим обстоятельством суд посчитал выплату актером денежной компенсации семье погибшего. В результате суд пересмотрел приговор и назначил актеру 7,5 лет лишения свободы вместо 8.