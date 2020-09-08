Ефремов приговорен к восьми годам колонии

Судья Елена Абрамова вынесла приговор актёру, который признан виновным в смертельном ДТП. Судья вынесла решение о восьми годах лишения свободы в колонии общего режима. Так, Михаила обвиняли в нарушении ПДД, повлекшие смерть человека по неосторожности. Правила он нарушил в состоянии опьянения алкогольными и наркотическими веществами.

Помимо восьми летнего срока, актёру предъявлен иск на 7 млн рублей от сына погибшего водителя. Однако суд снизил сумму иска от Виталия Захарова до 800 тысяч рублей. Остальные потерпевшие требовали только символическую компенсацию в размере рубля.

Судья отметила, что были проведены исследования, согласно которым джип Михаила был исправен, а алкоголь в крови и наркотики в машине доказаны.

В качестве смягчающих обстоятельств, судья называет наличие четверых детей у актёра, наличие у Ефремова госнаград и хронические заболевания. Также он в последнем слове признал вину, что можно рассчитывать как частичное признание в содеянном.