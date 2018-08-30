В Москве скончался Иосиф Кобзон

Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался в Москве на 81 году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника супруги эстрадного исполнителя. Информация об ухудшении здоровья Иосифа Давыдовича появилась в конце июля. По информации ряда СМИ, народный артист СССР впал в кому в одной из столичных больниц.

Проблемы со здоровьем начались у певца в 2001 году, спустя три года врачи обнаружили у музыканта онкологическое заболевание, после чего Кобзону срочно сделали операцию. Повторную операцию медики провели в 2009 году. В 2015 году сам Иосиф Давыдович сообщал, что готовится к операции в Италии.

Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр. В 1956 году юный музыкант окончил Днепропетровский горный техникум, на сцене которого состоялись его первые публичные выступления. С 1956 по 1959 год – служил в армии, где был приглашен в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа.

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После увольнения в запас будущий мэтр советской эстрады перебрался в Москву, где поступил в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала. Сольная карьера Кобзона началась в 1970-ых годах.

Он исполнял произведения Булата Окуджавы, Исаака Дунаевского, Александры Пахмутовой, Давида Тухманова и многих других поэтов и композиторов. До сегодняшнего дня музыкант возглавлял Институт театрального искусства в Москве.