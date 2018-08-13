В Петербурге скончался участник «Что? Где? Когда?» Михаил Басс

Участник интеллектуального телешоу «Что? Где? Когда?» Михаил Басс скончался в Петербурге на 49 году жизни, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на магистра игры Александра Друзя. По словам знатока, его коллега ушел из жизни 12 августа.

«Я связался с его очень близким другом, и он мне подтвердил эту информацию. С родственниками пока не удалось поговорить», – сказал Друзь.

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Официальные причины смерти Басса пока не называются. В последние годы мужчина страдал от лимфомы (рак лимфоузлов, – прим. ред.).

Басс дебютировал в «Что? Где? Когда?» в 1990 году. Выступая в команде Алексея Блинова, он заслужил титул «Бессмертного члена клуба». В 2002 году знаток в составе команды Александра Друзя победил на чемпионате мира.