Умер художник и музыкант группы «Кино» Андрей Крисанов

На 53-м году жизни умер художник и музыкант Андрей Крисанов. Об этом рассказал звукорежиссер Алексей Вишня.

«Я просил его об интервью этой зимой – он уже не хотел ни о чем говорить. Покойся с миром, Андрюх», – написал Вишня на своей странице в Facebook, не уточнив причины смерти.

Крисанов родился 30 июля 1966 года в Новороссийске. В 1980-х годах он был сессионным музыкантом группы «Кино».

Художник оформил обложку «Группы крови», одного из самых знаменитых альбомов коллектива. Кроме того, Крисанов создавал декорации для выступлений, а также снялся в фильмах «Асса», «Рок», «Последний герой» и других произведениях.

Фото: wikimedia.org